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Универсальный "солдат": известна самая полезная ягода

Универсальный "солдат": известна самая полезная ягода
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Врачи назвали одной из наиболее полезных ягод черную смородину.

Многие считают, что самое существенное количество витамина C находится в лимоне, но в черной смородине его в четыре раза больше.

По словам медиков, также эта ягода богата каротинами, эфирными маслами, антоцианами, антиоксидантами, витаминами K, E и P, дубильными вещества и многими другими полезными элементами.

Употребление черной смородины активирует обмен веществ, укрепляет иммунитет, укрепляет зубы и кости, тонизирует организм и понижает глазное давление при глаукоме. Ягода убирает сухость и зуд кожи, устраняет усталость глаз при продолжительном пребывании возле компьютера и положительно сказывается на работе сердца.

Мята способна улучшить работу головного мозга

Значительный объем фолиевой кислоты в данной ягоде оказывает помощь по уменьшению влияния радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, который приготовлен из сушеных ягод.

Кроме того, черная смородина полезна при цистите, язве, цинге, холицистите, ревматоидном артрите, авитаминозе, герпесе и других болезнях.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Ягоды, Польза.

Автор:

Телеграф
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