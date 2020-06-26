Как спастись от жары без кондиционера: 12 действенных советов

1 Прохладная постель Ложится в теплую постель приятно зимой, но летом, в жару, душа и тело требует прохлады. Справиться с жарой в спальне поможет кондиционер, а если его нет - холодильник. Нет, мы не предлагаем вам ложиться в него, просто за 3-4 часа до сна упакуйте постельные принадлежности в пакет и поместите в холодильник. Перед тем, как лечь в кровать, постелите прохладную постель.

2 Наматрасник Вообще матрасы с эффектом памяти достаточно удобные и популярные, но у них есть один большой недостаток, они очень хорошо удерживают тепло. Зимой - это плюс, а летом - просто невыносимо. Решить проблему поможет тонкий хлопковый наматрасник, его, кстати, как и постельное белье, можно складывать в холодильник.

3 Пижама Домашняя одежда тоже очень важна. Натуральные ткани помогают терморегуляции, а синтетика, наоборот, заставляет потеть. Поэтому летом лучше всего спать в просторной пижаме из хлопка, натурального шелка или вообще без одежды. Что касается дневной одежды для дома, в жаркие дни лучше отказаться от обтягивающей одежды из атласа и полиэстера, отдав предпочтение просторным футболкам и платьям из хлопка или льна.

4 Увеличить эффективность вентилятора Вентилятор - это, конечно, не кондиционер, но есть способы увеличить его эффективность. Для этого нужно заморозить несколько бутылок с водой и поставить их перед лопастями. Тогда холодный воздух будет раздуваться по комнате. Менять бутылки нужно каждые 4-5 часов.

5 Шторы Чтобы защитить помещение от солнца, нужны правильные занавески. Они ни в коем случае не должны быть синтетическими, так как сильно нагреваются. Лучше всего для сезона весна-лето подойдут длинные светлые, но плотные шторы из хлопка или льна.

6 Ковры Весной, еще до наступления жары, нужно сложить все ковры, убрать пледы с кроватей и кресел, а также мягкие игрушки. Хранить все это мы рекомендуем в закрытом шкафу, куда не проникают солнечные лучи. Если вы этого не сделаете, шерстяные и синтетические вещи будут нагреваться, становясь дополнительными источниками тепла в вашей квартире.

7 Влажные полотенца Хотите, чтобы проветривания стали более эффективными - вешайте перед окном влажное полотенце. Делать это лучше всего за 1-2 часа до сна, чтобы воздух в помещении стал более влажным и прохладным. Только не оставляйте мокрое полотенце на ночь, избыток влаги может сделать помещение душным.

8 Потолочный вентилятор По нашему мнению, потолочный вентилятор - это неплохая бюджетная альтернатива кондиционеру. Данное устройство крепится на люстру и в комплексе с открытым окном создает сквозняк. Правда не многие знают, что у таких вентиляторов есть режимы. Убедитесь, что ваш прибор настроен на «лето» либо, если переключателя нет, что его лопасти вращаются против часовой стрелки.

9 Проветривание Естественно, за неимением кондиционера, окно - единственный источник прохлады, но оставлять его открытым на весь день не стоит. Хотите, чтобы в помещении было комфортно, закрывайте окно и занавески, когда температура переваливает за 25 градусов и открывайте после 20:00.

10 Прохладная ванна Не можете уснуть из-за жары? Примите прохладную ванну. Только не душ, а именно ванну, иначе взбодритесь так, что не сможете уснуть. Температуру должна быть комфортной, чуть ниже комнатной. Водные процедуры позволят охладить тело и у вас будет примерно полчаса, чтобы уснуть.

11 Контроль света В жаркие дни нужно тщательнее следить за количеством включенных электроприборов. Большинство из них имеет свойство нагреваться во время работы, а значит и подогревать окружающую среду. Перед уходом из дома выключайте все приборы. То же самое касается света, гасите его в случае, если можно обойтись без него.