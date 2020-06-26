Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опрос: Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
Опрос: Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
В Украине произошло два землетрясения
В Украине произошло два землетрясения
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня

Как спастись от жары без кондиционера: 12 действенных советов

Как спастись от жары без кондиционера: 12 действенных советов
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com
Большинство из нас зимой ждут лето, но когда приходит тепло, а за ней жара, что мы все делаем? Правильно, ругаемся на погоду и ищем тень. И хорошо, если в квартире и на рабочем месте есть кондиционер. А если нет?
  • 1

    Прохладная постель

    Ложится в теплую постель приятно зимой, но летом, в жару, душа и тело требует прохлады. Справиться с жарой в спальне поможет кондиционер, а если его нет - холодильник. Нет, мы не предлагаем вам ложиться в него, просто за 3-4 часа до сна упакуйте постельные принадлежности в пакет и поместите в холодильник. Перед тем, как лечь в кровать, постелите прохладную постель.

  • 2

    Наматрасник

    Вообще матрасы с эффектом памяти достаточно удобные и популярные, но у них есть один большой недостаток, они очень хорошо удерживают тепло. Зимой - это плюс, а летом - просто невыносимо. Решить проблему поможет тонкий хлопковый наматрасник, его, кстати, как и постельное белье, можно складывать в холодильник.

  • 3

    Пижама

    Домашняя одежда тоже очень важна. Натуральные ткани помогают терморегуляции, а синтетика, наоборот, заставляет потеть. Поэтому летом лучше всего спать в просторной пижаме из хлопка, натурального шелка или вообще без одежды. Что касается дневной одежды для дома, в жаркие дни лучше отказаться от обтягивающей одежды из атласа и полиэстера, отдав предпочтение просторным футболкам и платьям из хлопка или льна.

  • 4

    Увеличить эффективность вентилятора

    Вентилятор - это, конечно, не кондиционер, но есть способы увеличить его эффективность. Для этого нужно заморозить несколько бутылок с водой и поставить их перед лопастями. Тогда холодный воздух будет раздуваться по комнате. Менять бутылки нужно каждые 4-5 часов.

  • 5

    Шторы

    Чтобы защитить помещение от солнца, нужны правильные занавески. Они ни в коем случае не должны быть синтетическими, так как сильно нагреваются. Лучше всего для сезона весна-лето подойдут длинные светлые, но плотные шторы из хлопка или льна.

  • 6

    Ковры

    Весной, еще до наступления жары, нужно сложить все ковры, убрать пледы с кроватей и кресел, а также мягкие игрушки. Хранить все это мы рекомендуем в закрытом шкафу, куда не проникают солнечные лучи. Если вы этого не сделаете, шерстяные и синтетические вещи будут нагреваться, становясь дополнительными источниками тепла в вашей квартире.

  • 7

    Влажные полотенца

    Хотите, чтобы проветривания стали более эффективными - вешайте перед окном влажное полотенце. Делать это лучше всего за 1-2 часа до сна, чтобы воздух в помещении стал более влажным и прохладным. Только не оставляйте мокрое полотенце на ночь, избыток влаги может сделать помещение душным.

  • 8

    Потолочный вентилятор

    По нашему мнению, потолочный вентилятор - это неплохая бюджетная альтернатива кондиционеру. Данное устройство крепится на люстру и в комплексе с открытым окном создает сквозняк. Правда не многие знают, что у таких вентиляторов есть режимы. Убедитесь, что ваш прибор настроен на «лето» либо, если переключателя нет, что его лопасти вращаются против часовой стрелки.

  • 9

    Проветривание

    Естественно, за неимением кондиционера, окно - единственный источник прохлады, но оставлять его открытым на весь день не стоит. Хотите, чтобы в помещении было комфортно, закрывайте окно и занавески, когда температура переваливает за 25 градусов и открывайте после 20:00.

  • 10

    Прохладная ванна

    Не можете уснуть из-за жары? Примите прохладную ванну. Только не душ, а именно ванну, иначе взбодритесь так, что не сможете уснуть. Температуру должна быть комфортной, чуть ниже комнатной. Водные процедуры позволят охладить тело и у вас будет примерно полчаса, чтобы уснуть.

  • 11

    Контроль света

    В жаркие дни нужно тщательнее следить за количеством включенных электроприборов. Большинство из них имеет свойство нагреваться во время работы, а значит и подогревать окружающую среду. Перед уходом из дома выключайте все приборы. То же самое касается света, гасите его в случае, если можно обойтись без него.

  • 12

    Вода

    Достаточное количество жидкости в организме очень важно для нормального регулирования температуры тела. Когда жарко, мы потеем, а значит теряем жидкость, запасы которой необходимо восполнять. Чтобы не мучится от жары ночью, перед сном нужно выпивать достаточное количество воды. Эта норма у каждого своя и определяется исключительно опытным путем. Хотите узнать, сколько воды нужно вашему организму, выпейте на ночь стакан воды и посмотрите, сможете ли проспать до утра, не посетив туалет. Если да, в следующий раз, порцию воды можно увеличить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Как спастись от жары, Советы медиков, Лето 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
02 Замминистра образования подал в отставку
03 У Ефремова произошел сердечный приступ
04 Кулеба обговорил развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем
05 Раде предлагают ввести конкурс для всех руководящих должностей в Нацполиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных
Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
Синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле
Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь