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Маленький, да удаленький: полезные свойства черного перца

Маленький, да удаленький: полезные свойства черного перца
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay
Для большинства черный перец – популярная специя, которая делает вкус пищи острее и насыщеннее. Однако это не единственный его плюс.

Он обладает куда большим влиянием на здоровье, чем может показаться на первый взгляд.

Пищеварение

Свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.

Запоры

Людям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

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Лишний вес

Черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять к зеленому чаю два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.

Рак

Считается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Специи, Польза.

Автор:

Телеграф
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