Улучшаем осанку с помощью фейсфитнеса

Эстетические дефекты лица и дряблость шеи напрямую связаны с положением спины. Не случайно сегодня популярен фейсфитнес: именно на осанку в нем делается упор.

Как сутулость влияет на лицо

Когда мы сутулимся, грудная клетка как бы проваливается, а передняя часть шеи провисает, "утягивая" вниз всю нижнюю половину лица. Плечи при этом поднимаются кверху - на шее появляются складки, обвисает второй подбородок.

Шея, выдвинутая вперед, держится за счет напряжения своих мышц, а не благодаря опоре на позвоночник. Кровь и лимфа при этом плохо циркулируют, лицо приобретает серый оттенок, отекает.

Восстанавливая осанку, мы получаем омоложение лица, избавляемся от второго подбородка и отечных мешков под глазами.

Восстанавливаем осанку правильно

Многие считают, что для красоты осанки нужно укреплять спину. Это верно отчасти: для начала следует устранить проблемы позвоночника.

Кроме того, важно следить за положением стоп, состоянием мышцы груди, поясницей, ягодицами, наклоном таза и диафрагмой. И не все из этих мышц нуждаются в укреплении. К примеру, грудным мышцам нужно расслабление, как и диафрагме. Именно расслабленность убирает мимические и возрастные морщины: "межбровку" и "носогубку".

Еще одно заблуждение - считать походы в тренажерный зал достаточным основанием для правильной осанки. Иногда эти вещи не связаны: обратите внимание, сколько сутулящихся "спортсменов" в качалке.

Фанатичное занятие спортом даже ухудшает осанку: причина - неправильная эксплуатация тренажеров, отсутствие тренера, который сделает замечание, незнание анатомии мышц и своих индивидуальных особенностей.

Ошибочно считать, что если целый день суетитесь на работе, то и без того даете себе нагрузку. Рабочие "забеги" и нужная нагрузка для спины - это разные вещи, даже если вы работаете грузчиком.

Такая нагрузка неравномерна, не задействует все группы мышц, отвечающие за осанку. Если к концу рабочего дня ломит спину и все болит, ситуацию нужно "уравновесить" специальными упражнениями.

Еще одна крайность начинающих адептов "здоровой спины" - это чрезмерные нагрузки и девиз "чем больше, тем лучше". Стремление улучшить осанку и омолодить лицо как можно быстрее может привести к защемлениям и "прострелам".

Запомните: при выравнивании осанки важны регулярность занятий и постепенное нарастание нагрузки. Лучше уделяйте себе каждый день по 15-20 минут, чем 3 часа раз в неделю.