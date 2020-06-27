Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
Спасение от жары: в ЦОЗ дали рекомендации украинцам
Спасение от жары: в ЦОЗ дали рекомендации украинцам
Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Улучшаем осанку с помощью фейсфитнеса

Улучшаем осанку с помощью фейсфитнеса
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com
Эстетические дефекты лица и дряблость шеи напрямую связаны с положением спины. Не случайно сегодня популярен фейсфитнес: именно на осанку в нем делается упор.

Как сутулость влияет на лицо

Когда мы сутулимся, грудная клетка как бы проваливается, а передняя часть шеи провисает, "утягивая" вниз всю нижнюю половину лица. Плечи при этом поднимаются кверху - на шее появляются складки, обвисает второй подбородок.

Шея, выдвинутая вперед, держится за счет напряжения своих мышц, а не благодаря опоре на позвоночник. Кровь и лимфа при этом плохо циркулируют, лицо приобретает серый оттенок, отекает.

Восстанавливая осанку, мы получаем омоложение лица, избавляемся от второго подбородка и отечных мешков под глазами.

Как избавиться от растяжек раз и навсегда
Как избавиться от растяжек раз и навсегдаЧитать полностью

Восстанавливаем осанку правильно

Многие считают, что для красоты осанки нужно укреплять спину. Это верно отчасти: для начала следует устранить проблемы позвоночника.

Кроме того, важно следить за положением стоп, состоянием мышцы груди, поясницей, ягодицами, наклоном таза и диафрагмой. И не все из этих мышц нуждаются в укреплении. К примеру, грудным мышцам нужно расслабление, как и диафрагме. Именно расслабленность убирает мимические и возрастные морщины: "межбровку" и "носогубку".

Еще одно заблуждение - считать походы в тренажерный зал достаточным основанием для правильной осанки. Иногда эти вещи не связаны: обратите внимание, сколько сутулящихся "спортсменов" в качалке.

Фанатичное занятие спортом даже ухудшает осанку: причина - неправильная эксплуатация тренажеров, отсутствие тренера, который сделает замечание, незнание анатомии мышц и своих индивидуальных особенностей.

Ошибочно считать, что если целый день суетитесь на работе, то и без того даете себе нагрузку. Рабочие "забеги" и нужная нагрузка для спины - это разные вещи, даже если вы работаете грузчиком.

ТОП способов сделать тонкую талию в домашних условиях

Такая нагрузка неравномерна, не задействует все группы мышц, отвечающие за осанку. Если к концу рабочего дня ломит спину и все болит, ситуацию нужно "уравновесить" специальными упражнениями.

Еще одна крайность начинающих адептов "здоровой спины" - это чрезмерные нагрузки и девиз "чем больше, тем лучше". Стремление улучшить осанку и омолодить лицо как можно быстрее может привести к защемлениям и "прострелам".

Запомните: при выравнивании осанки важны регулярность занятий и постепенное нарастание нагрузки. Лучше уделяйте себе каждый день по 15-20 минут, чем 3 часа раз в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Осанка, Упражнение, Фейсфитнес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
04 Холли Берри поразила потрясающей фигурой: и не скажешь, что актрисе 53
05 Полезные продукты, которые надолго дают чувство сытости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возле Марьинки украинский сапер подорвался на взрывном устройстве
Возле Марьинки украинский сапер подорвался на взрывном устройстве
Путин и Макрон поговорили об Украине
Путин и Макрон поговорили об Украине
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала &quot;Родня&quot;
Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала "Родня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь