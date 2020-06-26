ТОП способов сделать тонкую талию в домашних условиях

Правильный рацион питания
Первый шаг, который вам стоит сделать, — это подсчитать все калории, которые вы употребляете изо дня в день. Это действие немаловажно для уменьшения объемов тела, и в первую очередь талии.
Обязательно введите в свой рацион оливковое масло и авокадо
Вот список продуктов, которые окажутся кстати для потери веса:
Оливковое масло и авокадо. Последнее является поставщиком жирных кислот. Именно они не позволяют жирам накапливаться в проблемных зонах.
Кедровые орехи, их масло ускоряет обмен веществ, улучшает выделение гормонов, которые могут подавлять аппетит.
Нельзя забывать о фруктах: малина, грейпфрут, ананас. Именно они имеют жиросжигающие свойства, которые знают, как сделать тонкую талию в домашних условиях. Об их положительном влиянии на организм уже были написаны много отзывов.
Рыбий жир, с его помощью можно снизить уровень жировых отложений, не исключена стимуляция окисления липидов.
Овсянка, обязательный продукт тем, у кого есть желание изменить свою фигуру. В ее составе есть клетчатка, сложные углеводы, снижающие уровень холестерина и спасающие от ожирения. Таким способом можно увеличить уровень тестостерона, заставить организм сжигать жир, начать наращивать мышечную массу.
Упражнения для стройного тела
Еще одна достаточно важная часть плана, как сделать тонкую талию в домашних условиях — упражнения. Именно с их помощью можно избавиться от ненавистных боков, подтянуть живот, выправить осанку, и результат на лицо — стройная осиная талия и никаких спортзалов, денег и проблем, всего полчаса работы каждый день у себя дома в любое удобное время. Первые результаты станут заметным уже через три-четыре недели тренировок.
Первый шаг — обруч. Многие не верят, что он может помочь, но это совершенно не так. Именно с ним вы сможете работать на протяжении длительного времени и воздействовать на проблемную зону, в которой есть лишние складки и сантиметры. Орудуя легким обручем, который можно без проблем удержать в руке и на теле, формируются пропорции за счет постоянной, интенсивной работы бедрами. Если же вам не составит труда начать свои занятия с утяжеленным вариантом, который снабжен массажными вставками, воздействие будет распространено на все тело комплексно. При этом вы можете улучшить циркуляцию крови, повысить тонус мышц, а сама кожа станет более упругой.
Второй шаг — скакалка. Начиная заниматься на ней, вы выполняете прыжки, мышцы находятся в напряжении, обмен веществ ускоряется. В результате постоянных тренировок вы худеете, в то же время талия становится намного меньше. Занятие нужно проходить примерно по такому распорядку: 45 секунд работайте очень быстро и интенсивно, 15 секунд отдыха, 45 секунд умеренных прыжков, снова 15-секундный отдых, 45 секунд в замедленном темпе и 15-секундный отдых. Это всего один круг, подходов делайте несколько.
Третий шаг — это упражнение, направленное на укрепление косых мышц живота. Формирование красивой талии у женщины полностью зависит от выполнения каждого шага, не исключая этого. Для начала прилягте на спину, руки ладонями вниз, ноги согнуты и немного подняты. Начинайте поворачивать по очереди ноги в разные стороны, колени должны касаться пола. Сделайте по 20 раз в обе стороны.
Четвертый шаг — планка. С ее помощью намного сильнее укрепляются глубокие мышцы, понемногу создается пресс. Все тело находится в напряжении. Опирайтесь исключительно на носки, ладони, вытянитесь по струнке горизонтально. Для начала старайтесь находиться в одном положении около минуты, с каждым разом время можете увеличивать, при этом учитывая только свои силы. Сделайте от 3 до 4 походов. Найдите по тематике «как сделать тонкую талию в домашних условиях» фото, и, детально ознакомившись с ними, проверьте правильность выполнения упражнения.
Пятый шаг — помпа. Именно это упражнение поможет побыстрее сделать вашу талию уже. Его также стоит делать после родов, оно уберет лишнее сантиметры. Путем воздействия на поперечную брюшную мышцу, помпа удерживает все внутренние органы и играет роль природного корсета. Для правильного выполнения нужно немного наклонится вперед и в тоже время опереться ладонями на колени. Сделайте вдох, и резко выдохните весь воздух, который был в легких, задержите дыхание. Втягивайте живот до самого позвоночника, насколько вы можете это сделать. На протяжении 15 секунд задержите дыхание, с каждой тренировкой начинайте увеличивать время.
Не прекращайте занятий и отражение в зеркале обязательно порадует вас!
Шестой шаг — упражнения на полу. Лягте на пол и выполните небольшой комплекс. Потянитесь в стороны, при этом спина должна оставаться ровной, ноги — согнутыми, одна рука за головой, и одно плечо отрывается от пола, противоположная рука начинает тянутся к пятке. Поочередно меняйте стороны. Дальше ноги выпрямите, согнутые руки лежат на полу, голова поворачивается в одну сторону, стопы — в противоположную, при этом корпус неподвижен. Теперь нужно проделать все то же, но ноги скрестить, поочередно выполняя повороты. И последнее: ноги опять согнуты, начинайте опускать колени в одну сторону, голову — в противоположную, и наоборот, старайтесь опускать их как можно ниже.
Теперь вы знаете некоторые секреты, как сделать тонкую талию в домашних условиях и побыстрее. Но все же не поддавайтесь искушениям. Это различного рода диеты, хотя они все обещают быстрый результат, в будущем вам аукнется с двойной силой. Лучше ешьте побольше натуральных продуктов, займитесь плаванием, научитесь технике дыхательной гимнастики. Таким образом вы сможете получить тонкую талию, о которой так давно мечтаете.
Не стоит останавливаться, достигнув своей цели, продолжайте правильно питаться и тренироваться, это никогда не будет лишним, потому что не желанные сантиметры всегда могут вернуться.