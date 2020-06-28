Лишний вес ни к чему: почему не стоит отказываться от обеда в рабочее время

Рабочий день без перерыва на обед значительно влияет на привычный режим организма. Отказ от пищи может вызывать негативные психологические и физические последствия.

Важен столько прием пищи днем, сколько сам режим. Человеческий организм - это биологическая машина, которая нуждается в топливе, уверена диетолог. Нехватка питательных элементов приведет к нарушению сна, а также других жизненно важных процессов.

"Недостаток пищи организм воспринимает как войну. Соответственно, все вещества, которые он мог бы потратить на восполнение энергии, он будет вынужден потрать на то, что сложить это в "кладовочки", - объясняют эксперты.

Диетологи отмечают, что после голодания организм прекращает контролировать объем пищи, которую принимает.

Поэтому отказ от обеда в рабочее время может спровоцировать постепенный набор лишнего веса.