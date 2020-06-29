Какие витамины нужны для здоровья и питания кожи

Заботясь о своем организме, мы не всегда учитываем потребность каждого нашего органа, к примеру, наша кожа часто недополучает витамины, которые помогают ей стать более здоровой и красивой. Питание для здоровой кожи так же важно, как и для человека.

Правильный уход и здоровое питание, обогащенное витаминами, обеспечат вам красивую и здоровую кожу. Но где искать эти витамины и какие нужны? На своей странице в Instagram провизор Ольга Мельник рассказала, в чем особенность каждого витамина.

Витамин С

Это мощный антиоксидант, который принимает участие в синтезе особого белка - коллагена, отвечающего за эластичность и прочность тканей. Витамином С богаты цитрусовые, петрушка, шпинат и другая салатная зелень.

Омега-3

Это обязательная добавка, которая уменьшает количество морщин и очищает кожу. Источником омега-3 жирных кислот является рыба (лосось, скумбрия, тунец), а также орехи и морепродукты.

Витамин Е

Этот витамин обладает регенерирующим и ранозаживляющим действием. Продукты, содержащие витамин Е: авокадо, брокколи, орехи, растительные масла.

Витамины группы В

Если у вас сухая и тусклая кожа, следует употреблять больше продуктов, содержащих витамины группы В: хлеб, пшено, печень говяжья, гречка, сыр голландский, куриное мясо, гранат, гречка, говядина.

Витамин К

Это витамин, который помогает устранить сеточки от капилляров, синяки, шрамы и делает кожу более эластичной. Источники витамина К: салатная зелень, все виды капусты, молоко и яйца.