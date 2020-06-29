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Полезные жирные продукты, которые стоит добавить в свой рацион

Полезные жирные продукты, которые стоит добавить в свой рацион
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Насыщенные, или вредные, жиры занимают свою нишу в правильном питании и регулярное их употребление в умеренном количестве может привести в норму уровень холестерина в крови и даже улучшить метаболизм.

Согласно последним исследованиям, насыщенные жиры полезны в умеренном количестве, и жирные продукты должны присутствовать в рационе. Натуральное сало, ореховое масло, яичные желтки – медиками были названы эти и другие продукты, от которых не нужно отказываться.

Один из образцов рекомендуемых жирных продуктов – это сливочное масло. Его полезно есть из-за содержания большого количества жирорастворимых витаминов. Особенно продукт богат витамином К2, помогающим усваивать кальций, доставлять его к костям. По мнению многих ученых, натуральное сливочное масло полезнее произведенных промышленным способом растительных масел, об этом информирует издание The Telegraph.

Также по мнению экспертов не нужно отказываться от желтков, ведь они являются превосходным пищевым источником предшественников витамина А каротиноидов, холина, витаминов группы В, селена, витамина D. Данные вещества оказывают мощную поддержку иммунитету, препятствуют воспалению, развитию рака, неврологических расстройств.

Органическое сало. Этот продукт обеспечивает организм холином, помогающим бороться с нарушениями деятельности мозга, ведущим к деменции, болезни Альцгеймера. Вдобавок сало содержит витамины группы В, цинк, важные для психического благополучия, крепкого иммунитета.

Еще один полезный жирный продукт, от которого не нужно отказываться, – какао масло. Оно насыщает организм антиоксидантами, омега-9 жирными кислотами, благодаря чему стабилизируется гормональный баланс, повышается защитный потенциал иммунной системы.

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Жирные молочные продукты тоже входят в полезный список. Они богаты витамином D, калием, поддерживающими работу сердца, нормальное кровяное давление. Помимо них, названо ореховые пасты и масла: присутствующие в них клетчатка, белок, антиоксиданты, разные витамины и минералы дают комплексный эффект оздоровления сердечно-сосудистой системы.

Периодически врачи рекомендуют есть горький шоколад (в идеале не менее 70%) – его антиоксиданты положительно влияют на кровоток, что улучшает состояние сердца. Вдобавок следует обратить внимание на семена льна – замечательный растительный источник омега-3 жирных кислот. Также в них содержатся вещества лигнаны, способствующие снижению уровня холестерина, снимающие напряжение сердечно-сосудистой системы.

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Все по теме:

Питание, Продукты питания, Еда, Жирные продукты.

Автор:

Телеграф
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