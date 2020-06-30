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Летняя аллергия: развеиваем самые распространенные мифы

Летняя аллергия: развеиваем самые распространенные мифы
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
С летними аллергическими расстройствами сталкиваются миллионы людей, но эти проблемы окружены множеством устойчивых мифов. А сохранение веры в мифы мешает эффективно бороться с проблемой.

Миф 1. Сезонные аллергии возникают только весной и осенью. Это неправда. Эксперты утверждают, что пыльца растений, споры грибков и тому подобные аллергены в воздухе присутствуют и летом, а именно они являются основной причиной аллергических вспышек.

Миф 2. Лекарства от аллергии не нужно принимать ежедневно. Если вы столкнулись с сезонной аллергией, то постоянно подвергаетесь воздействию веществ, вызывающих избыточную реакцию организма. Следовательно, лекарства от аллергии для достижения максимального эффекта нужно принимать ежедневно. В этом случае у них возникает достаточное количество времени для лечения и предотвращения новых симптомов. А если вы принимаете их только при возникновении признаков аллергии, то играете с этими симптомами в догонялки.

Миф 3. Дети слишком юны для приема лекарств от аллергии. Дети тоже могут иметь летние аллергии, причём уже с двухлетнего возраста по мере воздействия аллергенов на их тела. Некоторые малыши могут столкнуться с еще более ранними симптомами. Многие аллергические препараты одобрены для использования среди детей. К примеру, антигистамин для перорального приема цетиризин одобрен для малышей с 6 месяцев.

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Миф 4. Моя собака или кошка гипоаллергенна. Не существует гипоаллергенных собак или кошек. Аллергены домашних животных выделяются их кожей, они содержатся в самой шерсти, перхоти и слюне. Даже если у вас дома живёт сфинкс, вы все равно можете столкнуться с аллергией на эту кошку.

Миф 5. Никаких средств лечения сезонных аллергий не существует. Аллергические уколы в рамках иммунотерапии содержат постоянно увеличивающуюся дозировку аллергенов, которую вводят под кожу. Со временем уколы изменяют иммунную систему, снижая выраженность аллергических симптомов. После 3-5 лет лечения можно добиться устойчивого эффекта, который сохранится на протяжении нескольких лет.

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Здоровье, Аллергия.

Автор:

Телеграф
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