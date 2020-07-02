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Жареная картошка может серьезно навредить организму

Жареная картошка может серьезно навредить организму
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Жареная картошка — одно из самых любимых блюд украинцев. Она довольно быстро и просто готовится, к тому же стоит совсем недорого. При этом, благодаря высококалорийности жареной картошки, ею будет очень просто наесться даже крупному мужчине.

Жаренная картошка является чуть ли не самым доступным блюдом для сотен миллионов жителей планеты. Едят картошку на всех континентах Земли.

Нет ничего проще просто купить картошки и, пожарив ее, угостить своих гостей. В то же время врачи и диетологи уверяют, что картошка в любых ее видах приготовления, совсем неполезна для человеческого организма. Более того, некоторые люди вообще могут забыть о картошке, если у них есть определенные проблемы со здоровьем.

Самое важное, что нужно знать тем, кто любит картошку, это то, что она очень калорийная. А вот тем, кто любит жаренную картошку, вообще нужно быть осторожными. Дело в том, что в золотистой корочке поджаренной картошки есть канцерогены, которые появляются вследствие жарки. По данным специалистов, эти канцерогены, попадая в организм, могут вызывать рост отдельных тканей в организме, который к тому же является неконтролируемым.

А вот людям, которые имеют желудочно-кишечные проблемы, вообще нужно забыть о поджаренной картошечке. Дело в том, что жаренная картошка является продуктом высокотемпературного окисления, а это, в свою очередь, раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

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Помимо этого в картошке есть крахмал, который очень легко усваивается в организме. Потому жаренная картошка приводит к лишнему весу. Но также есть и более серьезные последствия. Например, картошка может обострить диабет, а также нарушить сердечный ритм. Помимо того, люди, которым уже за 50 лет, могут страдать болезнями суставов, если будут кушать много жареной картошки.

Потому ни один врач или диетолог в мире не будет советовать своим пациентам употреблять жаренную картошку. И если в более молодом возрасте еще можно иногда побаловать себя этим народным деликатесом, то людям в возрасте следует от него уже отказать навсегда.

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Все по теме:

Здоровье, Жаренная картошка, Польза картошки.

Автор:

Телеграф
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