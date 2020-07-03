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Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза

Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Цикорием легко можно заменить кофе, но кроме этого растение является настоящим источником полезных веществ и витаминов.

Несмотря на то, что кофе является одним из самых популярных напитков в мире, многие люди ищут ему достойные альтернативы. В большом количестве кофеин может серьезно навредить здоровью, поэтому его стоит либо ограничить в рационе, либо вовсе исключить. Среди любителей этого бодрящего напитка большой популярностью пользуется цикорий. Чем он полезен и способен ли он заменить кофе?

Известно, что количество полезных веществ в корне цикория впечатляет: витамины групп А, В и Е, витамин С, клетчатка, магний и инсулин (что делает его идеальным напитком для людей, страдающих диабетом). Кроме того, он (в отличие от кофе, который раздражает слизистую желудка) благоприятно влияет на здоровье пищеварительной системы.

Эксперты утверждают, что цикорий способен нормализовать баланс микрофлоры кишечника, а также укрепить иммунитет, снизив риск появления воспалительных процессов в организме.

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Напиток из корня цикория, как и кофе, дарит заряд энергии и сил, повышая работоспособность и концентрацию внимания. В нем отсутствует кофеин, но тонизирующим эффектом он обладает благодаря высокому содержанию витаминов.

Истинным кофеманам цикорий вряд ли понравится, потому что он отличается и по вкусу, и по запаху. А людям, которые пьют кофе, чтобы немного взбодриться и прийти в себя, цикорий вполне может стать хорошей альтернативой. Заменить кофе полностью он не сможет, ведь растения и производимые из них напитки слишком разные, чтобы оценивать их с точки зрения взаимозаменяемости. У каждого есть и плюсы, и минусы.

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Здоровье, Цикорий, Чем заменить кофе.

Автор:

Телеграф
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