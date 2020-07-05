Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона

С возрастом наш организм нуждается в защите и более бережном уходе. Мужчинам после 50 лет необходимо пересмотреть свой рацион питания и исключить из него вредные продукты и напитки.

Да, иногда хочется побаловать себя выпивкой или сладкой газировкой, но такое увлечение может пагубно отразиться на здоровье. От каких напитков лучше отказаться?

В первую очередь, стоит забыть об алкогольных напитках. Их регулярное употребление может запустить в организме опасные процессы. Мужчины после 50 лет рискуют заработать себе проблемы с сердцем, почками, печенью и поджелудочной железой.

В список вредных напитков также попала сладкая газировка. В ней содержится большое количество сахара, консервантов, красителей и других химических добавок, которые негативно сказываются на состоянии здоровья. По этой же причине лучше исключить из рациона и магазинные соки.

Помимо этого, мужчинам после 50-го возраста лучше не увлекаться кофе. Этот бодрящий напиток может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и половые функции. В растворимом кофе содержатся фитогормоны, способные ослаблять потенцию.