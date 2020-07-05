Влияют на рост волос: фрукты, которые помогут отрастить локоны

Специалистами были названы фрукты, употребление которых ускорить рост волос, улучшает их состояние.

По их словам, очень полезны в этом плане сливы. Благодаря высокому содержанию железа они улучшают кровообращение, что замедляет выпадение волос, способствует росту новых волосяных луковиц.

Также помогает отрастить волосы виноград темных сортов: его антиоксидантное вещество ресвератрол не только ускоряет их рост, но также противодействует их выпадению.

Помимо того, желающим отрастить локоны следует употреблять в пищу ананасы – эти фрукты насыщены бета-каротином, улучшающего усвоение организмом витамина А, крайне полезного для здоровой крепкой шевелюры.

Другие фрукты – авокадо и яблоки, обеспечивающие организм более 20 витаминов и минералов. Их регулярное потребление, помимо стимуляции процесса роста, укрепляет волосяные луковицы, делает волосы более эластичными, упругими.

Персики богаты витамином В3 (никотиновая кислота), улучшающим кровоток кожи головы. Гранаты – витамином В9, помогающим насыщать кожу и волосы кислородом. Дыня содержит много витамина А, киви – витамина С, нектарины – витамина Е. Все эти соединения крайне благоприятно сказываются на состоянии волос, их способности расти.