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Самые лучшие продукты для здоровья зубов

Самые лучшие продукты для здоровья зубов
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Чтобы у человека всю жизнь были хорошие зубы, ему нужно помнить о том, что каждому необходима плановая профилактика заболеваний зубов. А еще важно соблюдать гигиену рта и правильно питаться.

Специалисты назвали 5 продуктов, которые положительно сказываются на здоровье зубов. На первом месте рейтинга оказался сыр, содержащий белок и кальций.

Еще в 2013 году в прессе появлялись результаты исследования специалистов, которые установили, что сыр является лучшим продуктом для перекусов, так как препятствует развитию кариеса и укрепляет зубы.

Белок, содержащийся в нем, быстро устранит чувство голода. Второе место рейтинга досталось зеленому чаю. Благодаря фтору, содержащемуся в напитке, зубы становятся крепче и не желтеют с годами. Также зеленый чай богат полезными антиоксидантами, существенно замедляющими процесс окисления. Они также помогают бороться с пародонтозом.

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Третью позицию перечня занимает морковь, содержащая нутриенты. Твердая структура корнеплода очищает эмаль и покрывает ее особым составом, защищающим ее от налета. Фактически, перекус морковью можно сравнить с чисткой зубов.

Четвертое место занял репчатый лук, имеющий твердую структуру и антибактериальный эффект.

Специалисты также рекомендуют употреблять как можно больше рыбы, способствующей восстановлению эмали. В сардине, тунце, лососе и скумбрии содержится большое количество кальция и витамина D. Омега-3 существенно снижает риск появления заболеваний десен.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Здоровые зубы.

Автор:

Телеграф
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