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Как похудеть без диеты и спорта

Как похудеть без диеты и спорта
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Когда разговор заходит о похудении, его наиболее действенным рецептом называют сочетание физических упражнений и здорового питания. Но хотя это правильно, похудеть помогают не только диеты и спорт. Одним из самых эффективных способов сделать фигуру более стройной является сон.

Помимо диет и спорта похудеть помогает сон определенной продолжительности, благодаря которому нормализуется гормональный баланс. В свою очередь недостаточный сон увеличивает риск появления избыточного веса.

Хороший сон имеет решающее значение для всех процессов в организме, ведь именно в течение ночи наше тело восстанавливается, "перезагружается". Качественный ночной сон может способствовать потере жира, приводит мнение экспертов журнал Fit for Fun.

"Полноценный отдых ночью оптимизирует работу мозга, улучшает психоэмоциональное состояние, физическое здоровье, восстанавливает сердце и кровеносные сосуды. Также он помогает сбалансировать гормональный баланс. Это особенно верно для гормонов грелина и лептина, контролирующих чувство голода и сытости", - рассказала Ризвана Султана, преподаватель медицины сна в Техасском университете.

По словам специалиста, если человек спит слишком мало, уровень грелина увеличивается, а лептина – уменьшается. Это усиливает чувство голода весь следующий день, значит, потребление пищи возрастает. Самое неприятное, что человек не контролирует переедание: ест больше, чем действительно нужно организму.

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Достаточный сон, помимо нормализации соотношения грелина-лептина, способствует большей выработке гормона роста, стимулирующего рост мышц. Развитая мышечная масса очень важна, если нужно похудеть.

Сколько нужно спать, чтобы похудеть в долгосрочной перспективе? Д-р Султана рекомендует спать по семь-девять часов каждую ночь.

"Сон такой продолжительности имеет решающее значение, чтобы избежать дневной усталости, которая мешает быть физически активным, нарушает ежедневный ритм, негативно влияет на выработку важных гормонов", - говорит специалист.

Чтобы улучшить качество сна, эксперт рекомендует хорошо проветривать спальню, не употреблять кофеин во второй половине дня, избегать потребления чрезмерно жирной пищи и алкоголя.

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Все по теме:

Здоровье, Похудение, Советы медиков, Как похудеть без диеты.

Автор:

Телеграф
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