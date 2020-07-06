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Одно из самых эффективных средств: сок, который препятствует гипертонии

Одно из самых эффективных средств: сок, который препятствует гипертонии
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Одним из самых эффективных природных средств, которые препятствуют развитию повышенного давления и смертельной гипертонии, является вишневый сок. Об этом рассказали специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По словам британских медиков, риск неблагоприятных изменений артериального давления можно снизить, внеся некоторых изменения в рацион или образ жизни. Например, начать регулярно во время завтрака пить вишневый сок. Такая привычка снижает шансы на развитие смертельных последствий гипертонии, утверждают эксперты.

Известный в Великобритании диетолог Сара Брюэр напомнила, что высокое кровяное давление, гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Данное состояние может привести к некоторым смертельным осложнениям, включая инсульты и сердечные приступы. Специалист рекомендует людям с проблемой повышенного давления пить на завтрак вишневый сок.

"Сок из кислой вишни монморанси так же эффективен для снижения артериального давления, как и некоторые гипертонические препараты", - заявила доктор Брюэр.

Диетолог пояснила, что особенно полезным для людей с гипертонией этот сок делают его антиоксидантные вещества: эти полифенольные соединения помогают кровеносным сосудам расширяться, улучшают их эластичность.

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"Вишневый сок – которые препятствуют высокому кровяному давления. Регулярное потребление 60 мл сока разбавленного водой или добавленного в смузи, йогурт, может снизить систолическое кровяное давление на 7 миллиметров ртутного столба", - рассказала Брюэр.

Эксперт добавила, что у людей, чувствительных к компонентам сока, гипотензивный эффект может быть быстрым: кровяное давление может начать снижаться в течение часа после питья вишневого сока и затем еще несколько часов не повышаться.

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Питание, Здоровье, Сок, Польза.

Автор:

Телеграф
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