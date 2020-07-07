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Черный перец: польза и вред для организма

Черный перец: польза и вред для организма
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
В мире кулинарии используется огромное количество специй и приправ! И чёрный перец, пожалуй, занимает лидирующие позиции в списке самых популярных и широко известных пищевых добавок.

Для большинства черный перец – популярная специя, которая делает вкус пищи острее и насыщеннее. Однако это не единственный его плюс. 

Он обладает куда большим влиянием на здоровье, чем может показаться на первый взгляд.

Пищеварение

Свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.

Запоры

Людям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

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Лишний вес

Черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять к зеленому чаю два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.

Рак

Считается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.

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Все по теме:

Здоровье, Специи, Черный перец, Польза черного перца.

Автор:

Телеграф
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