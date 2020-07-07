Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина

Ягоды красной смородины прекрасно отбеливают, освежают лицо и подходят для любого типа кожи.

Эта ягода не так ароматна, как ее родственница — черная смородина. Но она полезна при атеросклерозе: активно связывает и удаляет излишки холестерина. А отбеливающий эффект достигается за счет наличия витаминов С, группы В, РР, каротина, минеральных солей и органических кислот.

Сухая кожа

Для устранения пигментации и веснушек с кожи такого типа используют сок красной смородины. Утренние и вечерние процедуры включают протирание лица ватным диском, смоченным соком. Затем кожу смазывают сметаной, которую смывают теплой водой.

Чувствительная кожа

Ягоды красной смородины протирают через сито, чтобы отделить косточки. В кашицу добавляют немного любого кисломолочного продукта — сметану, кефир, простоквашу, несладкий йогурт или сыворотку. После 10-15 минутной процедуры умываются теплой водой. Кожа приобретает эластичность и мягкость.

Жирная кожа

Для маски нужно отжать сок из горсти ягод, смешать его со столовой ложкой картофельного крахмала. Маску наносят на чистое лицо. Через 15-20 минут кожа становится свежей, матовой, поры сужаются. Маска способствует удалению жирного блеска.