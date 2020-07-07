Вероятно, Вы этого не знали: 5 удивительных свойств черешни

В черешне большой запас клетчатки и витамина С.

К тому же это прекрасный антиоксидант: на 10-12 часов повышает защиту организма от вредных веществ.

Черешня и сон

Удивительно, но черешня – еще и источник естественного мелатонина. Этот гормон регулирует сон, поэтому можно смело есть черешенки вечером. Качество сна заметно улучшится, а страдающие бессонницей смогут наконец нормально засыпать.

Похожим эффектом обладает и вишня, так что летом стоит налегать на две эти ягоды, пить вишневый и черешневый соки. Можно давать их детям, если есть проблемы с засыпанием.

Черешня и воспаления

Обычно дары сада и огорода, окрашенные в красный цвет, относят к аллергенным продуктам. Но с черешней все иначе. Этот плод снижает риск воспалительных процесс, снимает боль при артритах, коксартрозах, ревматизме, подагре.

Черешня и память

В сочной ягоде есть антоциан – вещество, улучшающее память. Для профилактики раннего старения и потери памяти рекомендуется есть как можно больше черешни. Любители этих плодов отмечают, что стали лучше выполнять привычные рутинные операции, быстрее соображать, запоминать мелочи.

Черешня и красота

Не забывайте кушать черешню, чтобы быстро вывести выводить токсины и шлаки из организма. Кожа мгновенно приобретет более свежий вид, скорее пройдут угри, воспаления на лице, псориаз.

А еще в черешне много микроэлементов, которые производят меланин – красивый и ровный загар без ожогов обеспечен.

Черешня и сердечно-сосудистые заболевания

В черешне содержится кумарин, а кумариновые соединения – враги тромбов и бляшек. Эта ягода снижает риск инсульта и инфаркта, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Еще в ней много калия, что способствует снижению кровяного давления у гипертоников.

Исследования показали: черешня помогает регулировать уровень глюкозы у людей, страдающих метаболическим синдромом.