Что происходит с телом когда вы едите баклажаны

Кроме того, как было показано в исследованиях, именно это вещество наиболее эффективно защищает мембраны клеток мозга. После порции печеных баклажанов вы вряд ли станете на порядок умнее, но по крайней мере позаботитесь об укреплении памяти.

Своим фиолетовым окрасом баклажан обязан антоцианам, особому типу пигмента, — и это не только для того, чтобы выигрышно отличать его в природе и на прилавке. Несколько крупных исследований доказали, что это один из самых сильных антиоксидантов, который защищает клетки от действия свободных радикалов — одной из причин старения.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов баклажаны могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. В одном из экспериментов кроликам с высоким уровнем холестерина в крови давали в течение двух недель ежедневно сок баклажанов. В конце исследования уровень плохого холестерина и триглицеридов — два маркера сердечно-сосудистых проблем — серьезно понизился. Хотя эти результаты являются многообещающими, важно отметить, что исследования проводились лишь на животных и необходимы дальнейшие опыты на человеке.

Большое количество клетчатки и низкая калорийность баклажана позволяют отлично вписать его в любой диетический режим. Ну, разве что они не подходят сыроедам, так как обязательно требуют тепловой обработки. Более того, баклажан — овощ сытный. Волокна клетчатки проходят через пищеварительный тракт медленно, а значит, мы дольше не хотим есть. Универсальный вкус, который идеально "подражает" и мясу, и грибам, делает баклажаны низкокалорийной заменой более тяжелым ингредиентам.

Исследователи из сельскохозяйственной службы США в Белтсвилле обнаружили, что баклажан является богатым источником особых феноловых соединений. Растения образуют их, чтобы защитить себя от окислительного стресса и заражения бактериями и грибками. Фенол, найденный в семи испытанных сортах, оказывает на организм сильное антимутагенное (противораковое), антимикробное и противовирусное действие. Причем максимально много этих соединений в коммерческом, черном, сорте. Единственный минус — такие овощи сильно горчат. Поэтому ученые уже активно работают над созданием сорта с оптимальным балансом фенольных веществ и приятного вкуса.

5

БАКЛАЖАНЫ РАЗРУШИТЕЛЬНЫ ДЛЯ КОСТЕЙ И ЯВЛЯЮТСЯ ЯДОМ?

В одно прекрасное утро баклажан "проснулся знаменитым". Увы, эта слава не пошла ему на пользу. Первые нападки со стороны диетологов начались около семи лет назад, когда все семейство пасленовых (к которому относятся, кроме баклажанов, еще помидоры и все виды перцев) объявили ядовитым для человека.

Первыми баклажаны клеймили адепты макробиотической диеты: за то, что они якобы мешают кальцию усваиваться. А значит, способствуют разрушению костей. СМИ растиражировали информацию, забыв уточнить, что все эксперименты проводили на животинах, которые в принципе по-другому усваивают и кальций, и витамин D и, скажем, в отличие от человека, не могут получать его с солнечными лучами. Баклажаны исключили из рациона и последователи холистической детоксикации доктора Джоши — Гвинет Пэлтроу и Кейт Мосс, — утверждая, что все пасленовые для человека ядовиты, так как "роднятся с ядовитым плющом". На защиту "чести и достоинства" баклажана встали эксперты по биохимии растений Университете Гельфа, уточнившие: "Ядовитый плющ относится к совершенно другому семейству растений". Третьи путают огородные пасленовые с несъедобным скорняком "смертоносным пасленом", или белладонной, который веками был связан с колдовством, так как вызывал страшные судороги. Но и он не имеет никакого отношения к помидорам и баклажанам.

Если вы, тем не менее, сомневаетесь ("Есть или не есть баклажан? Вот в чем вопрос"), то есть три простых способа его "обезвредить":

Очищайте кожуру.

Избегайте незрелых плодов.

Всегда ешьте баклажаны хорошо приготовленными (впрочем, представить, что кто-то ест баклажаны сырыми, — сложно. Поэтому это уточнение скорее относится к помидорам. Вот еще один спорный овощ — но это уже совсем другая история).