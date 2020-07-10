Продукты, которые нужны для красивой кожи летом

1 Белковые продукты (мясо, рыба, творог, яйца) Но не полуфабрикаты из них! Белок — это основа для построения мышечных, коллагеновых и эластиновых волокон, которые отвечают за упругость кожи. Из белковых продуктов в организм человека поступают как заменимые аминокислоты, которые составляют основу структуры коллагена и эластина, например, пролин и глицин (могут синтезироваться в самом организме), так и незаменимые аминокислоты (не вырабатываются в организме и обязательно должны поступать с пищей), например, лизин (сыр, икра рыб, рыба, мясо, творог, яичный желток, соя, орехи). Из продуктов животного происхождения белок усваивается в 2 раза лучше, чем из продуктов растительного происхождения.

2 Витамины и микроэлементы Синтез коллагена и эластина — достаточно сложный процесс, требующий участия многих микроэлементов и витаминов. Вот некоторые из них: железо (печень животных, яичный желток, мясо кролика, говядина, мидии, устрицы, бобовые, крупы), медь (бобовые, крупы, авокадо, говядина), витамин С (шиповник, облепиха, сладкий перец, киви, петрушка, укроп, капуста брокколи и брюссельская), витамин Е (подсолнечное масло, орехи). Стоит позаботиться о том, чтобы эти продукты регулярно присутствовали в вашем рационе.

3 Клетчатка Не зря кожу называют зеркалом кишечника. Все неполадки в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) отражаются в виде высыпаний на лице и придают коже нездоровый оттенок: желтоватый, землисто-серый. Пищевые волокна (клетчатка) нормализуют работу ЖКТ и являются субстратом для развития хорошей микрофлоры (полезных бактерий) в толстом кишечнике. Продукты с большим количеством клетчатки — отруби, хлебцы, инжир, курага, яблоки, крупы, бобовые.

4 Жиры Важна мера! Жиры — неотъемлемая часть структуры кожного покрова человека. Недостаточное потребление жиров обязательно приведет к сухости кожи, образованию трещин. И, помимо ухудшения внешнего вида, недостаток жиров увеличит риск развития инфекционных заболеваний кожи. Но и избыток жиров в рационе отразится на коже в виде жирного блеска. Источники жиров растительного происхождения — масло, орехи, семена, авокадо. Источники животного происхождения — яичный желток, сыр, рыба.

5 Продукты-антиоксиданты При длительном нахождении на открытом солнце солнечные лучи способствует появлению признаков фотостарения и онкологических заболеваний кожи. Это происходит за счет образования свободных кислородных радикалов, которые стимулируют перекисное окисление липидов и повреждают ДНК клеток. Защититься помогут продукты, имеющие в составе вещества-антиоксиданты: витамины С и Е, ß-каротин, ликопин (шиповник, красные томаты (чем насыщеннее цвет, тем больше ликопина), арбуз), флавоноиды (зеленый чай, темный шоколад (содержание какао выше 70%), лук, красное вино, темное пиво), антоцианы (ягоды: черная смородина, ежевика, вишня, черешня, голубика, черника, виноград, клюква).