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Как не набрать лишний вес или как не заедать стресс

Как не набрать лишний вес или как не заедать стресс
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
В большинстве случае мы поправляемся и набираем лишний вес из-за еды. Если ничего не есть или питаться исключительно правильно, убрать из рациона сладкое, жирное, мучное и при этом регулярно испытывать физические нагрузки и заниматься физкультурой, то лишнего веса быть не может.

Многих людей в стрессовых ситуациях тянет на нездоровую и калорийную пищу. Но такая привычка серьезно вредит здоровью и приводит к ожирению. Хотя, есть продукты, которыми можно заедать стресс без последствий для фигуры.

Американские исследователи выяснили, что человек меняет свой рацион, когда ощущает стресс и тревогу. Более трети участников эксперимента согласились с тем, что в напряженных ситуациях им хочется съесть что-то вредное. Профессор Гарвардского университета Дэвид Людвиг убежден, что заедать стресс можно правильно, без последствий для фигуры. Как это возможно? Прежде всего, стоит выбрать оптимальный завтрак, а для организма, испытывающего стресс, лучше всего подойдет омлет с капустой и тыквенными семечками.

Ученый говорит, что тяга к вредной пище в стрессовом положении зависит от химических процессов в организме. Те продукты, которые человек употребляет, находясь в нервном напряжении, влияют на уровень гормонов в крови и повышают чувствительность к новым стрессам.

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К примеру, жирные сорта рыбы, семена льна, яичные желтки и другие продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, успокаивают и делают нервную систему более устойчивой к различным стрессам.

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Все по теме:

Здоровье, Стресс, Лишний вес, Как не заедать стресс.

Автор:

Телеграф
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