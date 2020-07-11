Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь

1 Одна из самых вкусных и самобытных специй на планете, корень имбиря давно преподносится как панацея от множества проблем со здоровьем. Причем не только в восточной медицине (в Китае его целебные свойства открыли еще во 2 веке до н.э.) и зачастую в бездоказательных велнес-практиках, но и со стороны западных исследователей. В настоящее время существует достаточно доказательств того, что имбирь обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми и понижающими уровень глюкозы и холестерина действиями, а также свойствами, которые влияют на наше настроение и даже сексуальную активность. В одной чашке измельченного свежего корня имбиря вы найдете всего около 80 калорий, менее 18 граммов углеводов и около 2 граммов клетчатки и белка. В нем невероятно мало калорий, но при этом он содержит витамины, железо, калий, магний и цинк. Имбирь — универсальный солдат, его «форма приема» может быть совершенно разной: свежий, сушеный, в порошке, в масле или как концентрат сока. Что происходит с телом, когда вы едите имбирь?

2 ИМБИРЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ВЕС Кроме того, исследование на крысах показало, что имбирь может препятствовать накоплению жира и снижать массу тела. Причем для этого употреблять его с пищей лучше утром. Результаты исследований, опубликованных в медицинском Journal of AOAC international в 2019 году, показывают, что именно в первой половине дня имбирь повышает скорость окисления жиров в организме на 13,5% через 120 мин после приема. Кроме этого, специя снижает чувство голода (например, если добавить его в напиток и пить сразу после еды), что играет большую роль в управлении весом. Кроме того, потребление имбиря (2 г/сут имбирного порошка) в течение 12 недель у женщин с ожирением показало значительное снижение индекса массы тела и общих показателей аппетита.

3 ИМБИРЬ МОЖЕТ ПОДАВИТЬ ТОШНОТУ Если вас укачивает в транспорте или время от времени вы склонны к расстройствам желудка — закупитесь имбирными леденцами. Исследования доктора медицинских наук Джулии Аптон показывают, что бойкая пряность подавляет чувство тошноты, так как влияет на организм как дименгидринат — вещество, оказывающеепрофилактическое действие в лечении симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, рвота).

4 ИМБИРЬ ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С ИНФЕКЦИЯМИ Когда вы почувствуете, что простудились и заболеваете, медленно выпейте чашку домашнего имбирного чая (замочив несколько ломтиков имбиря в кружке с горячей водой на 5-10 минут). Благодаря джинджеролу — активному соединению — корень помогает бороться с заболеванием. Исследование одной датской лаборатории, опубликованное в журнале Ethnopharmacology, выявило, что имбирь может быть невероятно эффективным против респираторного синцитиального вируса — общей причины возникновения всех дыхательных инфекций. При этом важно: сушеный имбирь гораздо менее эффективен, чем свежий имбирь. Поэтому, прежде чем слепо покупать корень, убедитесь, что вы выбираете кусок с гладкой, безупречной кожей. Чем толще у него кора, тем менее свежим он, вероятно, является.

5 ИМБИРЬ СНИЖАЕТ БОЛИ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА Иранский научный доклад, опубликованный в Журнале альтернативной и комплементарной медицины, содержит информацию, что имбирь так же эффективен, как и ибупрофен, при болезненных менструациях. Участники исследования принимали 250-мг капсулы порошка имбиря четыре раза в день в течение трех дней, как только у них начинались месячные. И это значительно облегчало их состояние. Помимо капсул, можно попробовать вымачивать 2 столовые ложки свежего корня в горячей воде и добавить меда с лимоном.