ТОП 5 способов похудеть во время сна

1 Пейте протеиновый коктейль Принято считать, что если вы хотите похудеть, то лучше не есть перед сном, а то и вовсе отказаться от ужина. Однако ученые Университета Флориды в ходе исследования выяснили, что участники эксперимента, которые потребляли за 30-60 минут до сна 150 мл протеинового коктейля, худели быстрее, чем те, кто ложился спать голодным. Кроме того, у любителей выпить (белковый коктейль) со временем ускорился метаболизм и понизилось давление. От себя добавим, что лучше выбирать растительный протеин, например, конопляный (в нем масса микроэлементов), это поможет избежать проблем с кожей.

2 Выключайте свет Научный журнал Biological Rhythms опубликовал доклад о том, как свет влияет на качество сна и на вес. Как выяснилось, даже тусклый свет может помешать восстановлению организма, поэтому засыпать с лампой — плохая идея.

3 Планируйте следующий день С утра мотивация чаще всего на нуле, поэтому планировать день лучше накануне. Приготовьте полезный обед, сделайте заготовку для полезного завтрака (можно замочить в кокосовом молоке семена чиа или овсянку). Тогда вы спокойно уснете, зная, что подготовились к следующему дню. А после пробуждения будет проще придерживаться намеченного плана.

4 Регулируйте отопление Медицинский журнал Diabetes провел эксперимент и выяснил, что добровольцы, которые спали при температуре 19°C, увеличили запасы бурого жира (полезный тип жира в организме, который способствует сжиганию калорий). Те, кто спал в комфортной температуре 23°C, не смогли похвастаться подобными успехами. Если вам трудно заснуть в холоде, то можно надеть теплые носки.