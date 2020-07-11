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ТОП 5 способов похудеть во время сна

ТОП 5 способов похудеть во время сна
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com
Эксперты в области диетологии нашли несколько способов, которые помогут худеть во время сна. Рассказываем о простых привычках, которые помогут стать стройнее.
  • 1

    Пейте протеиновый коктейль

    Принято считать, что если вы хотите похудеть, то лучше не есть перед сном, а то и вовсе отказаться от ужина. Однако ученые Университета Флориды в ходе исследования выяснили, что участники эксперимента, которые потребляли за 30-60 минут до сна 150 мл протеинового коктейля, худели быстрее, чем те, кто ложился спать голодным. Кроме того, у любителей выпить (белковый коктейль) со временем ускорился метаболизм и понизилось давление. От себя добавим, что лучше выбирать растительный протеин, например, конопляный (в нем масса микроэлементов), это поможет избежать проблем с кожей.

  • 2

    Выключайте свет

    Научный журнал Biological Rhythms опубликовал доклад о том, как свет влияет на качество сна и на вес. Как выяснилось, даже тусклый свет может помешать восстановлению организма, поэтому засыпать с лампой — плохая идея.

  • 3

    Планируйте следующий день

    С утра мотивация чаще всего на нуле, поэтому планировать день лучше накануне. Приготовьте полезный обед, сделайте заготовку для полезного завтрака (можно замочить в кокосовом молоке семена чиа или овсянку). Тогда вы спокойно уснете, зная, что подготовились к следующему дню. А после пробуждения будет проще придерживаться намеченного плана.

  • 4

    Регулируйте отопление

    Медицинский журнал Diabetes провел эксперимент и выяснил, что добровольцы, которые спали при температуре 19°C, увеличили запасы бурого жира (полезный тип жира в организме, который способствует сжиганию калорий). Те, кто спал в комфортной температуре 23°C, не смогли похвастаться подобными успехами. Если вам трудно заснуть в холоде, то можно надеть теплые носки.

  • 5

    Установите будильник

    Согласно исследованию Университета Бригама Янга, женщины, которые каждый день просыпаются примерно в одно время, весят меньше, чем те, кто не придерживается режима. Большую роль в вопросах похудения играет количество и качество сна: организму на восстановление нужно около 8 часов. Даже незначительный дефицит сна повышает аппетит и способствует набору веса.

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Здоровье, Похудение, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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