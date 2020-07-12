Любителям чернослива посвящается: 3 малоизвестных факта о сухофрукте

В черносливе содержатся витамины А, В, Е и С, поэтому он является достаточно полезным продуктом. Но важно знать, что чрезмерное употребление этого сухофрукта может быть опасным.

Чернослив полезен для работы желудка, также он помогает нормализовать давление и улучшить состояние волос, кожи, ногтей и зубов. Но злоупотреблять им все-таки не стоит.

Например, тем людям, которые следят за своей фигурой или хотят похудеть, лучше не есть чернослив или употреблять его исключительно в небольших количествах. Этот сухофрукт является очень калорийным, поэтому, если его есть большими порциями, он запросто может помешать вам сбросить лишние килограммы.

Также чернослив не рекомендуют добавлять в рацион людям с некоторыми заболеваниями: сахарным диабетом, сердечными болезнями, хроническими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Он может спровоцировать ухудшение состояния или проявление новых симптомов.

Не стоит увлекаться черносливом кормящим мамам, так как он может негативно отразиться на состоянии малыша. У ребенка могут появиться такие проблемы, как расстройство желудка, тошнота или нарушение аппетита.