Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия не отступает: в мире от коронавируса умерло более 560 тысяч
Пандемия не отступает: в мире от коронавируса умерло более 560 тысяч
Трамп впервые с начала пандемии появился в маске на публике
Трамп впервые с начала пандемии появился в маске на публике
Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
12 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
12 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Любителям чернослива посвящается: 3 малоизвестных факта о сухофрукте

Любителям чернослива посвящается: 3 малоизвестных факта о сухофрукте
07:34 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay
В черносливе содержатся витамины А, В, Е и С, поэтому он является достаточно полезным продуктом. Но важно знать, что чрезмерное употребление этого сухофрукта может быть опасным.

Чернослив полезен для работы желудка, также он помогает нормализовать давление и улучшить состояние волос, кожи, ногтей и зубов. Но злоупотреблять им все-таки не стоит.

Например, тем людям, которые следят за своей фигурой или хотят похудеть, лучше не есть чернослив или употреблять его исключительно в небольших количествах. Этот сухофрукт является очень калорийным, поэтому, если его есть большими порциями, он запросто может помешать вам сбросить лишние килограммы.

Также чернослив не рекомендуют добавлять в рацион людям с некоторыми заболеваниями: сахарным диабетом, сердечными болезнями, хроническими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Он может спровоцировать ухудшение состояния или проявление новых симптомов.

Серьезный удар по здоровью: чем может навредить холодная вода

Не стоит увлекаться черносливом кормящим мамам, так как он может негативно отразиться на состоянии малыша. У ребенка могут появиться такие проблемы, как расстройство желудка, тошнота или нарушение аппетита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Сухофрукты, Чернослив.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
02 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
03 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
04 Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
05 "Он был одним из лучших": Илон Маск пообщался с семьей выдающегося конструктора Королева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Ровенщине еще 51 человек заболел коронавирусом
На Ровенщине еще 51 человек заболел коронавирусом
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
В США за сутки на COVID-19 заболели более 71 тыс. человек
В США за сутки на COVID-19 заболели более 71 тыс. человек
День Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в прозе и стихах
День Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в прозе и стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь