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Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе
Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе

Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе

Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Иммунная система должна активно работать на протяжении всей жизни, а не только в осенне-зимний период года, когда бактериальная инфекция через ОРЗ либо вирусная инфекция через ОРВИ может проверить ваш иммунитет и резко изменить ваши планы на работе либо зимний отдых.

По мнению врачей, следует придерживаться всего нескольких правил, которые помогут держать иммунитет в тонусе и снизят шансы заболеть.

Белковая пища, витамины и микроэлементы

Сбалансированное питание играет особую роль в поддержании иммунитета. Так, важно сосредоточиться на белковой пище и витаминах. Рекомендовано употреблять продукты, богатые витаминами А, В, C, Е.

Невероятно полезны морковь, шпинат, ягоды шиповника, оливковое масло, томатный сок, яблоки и цитрусовые, которые содержат эти вещества.

Также важно включить в рацион продукты, содержащие цинк (морепродукты, орехи, неочищенное зерно, кунжут, пивные дрожжи) и селен (чеснок, говядина, телятина, индейка, зерновой хлеб).

Специи для иммунитета

Употребление специй, таких как имбирь, корица, гвоздика, чеснок и других, помогает усилить кровообращение и повысить активность иммунитета.

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Физическая нагрузка

Хотя бы пять минут в день стоит отвести на физические упражнения. Можно сделать небольшую зарядку или просто растереться полотенцем: это поможет улучшить кровообращение – один из факторов хорошего иммунитета.

Помимо упражнений, важно ходить пешком каждый день не менее чем по 30-40 минут: столько времени требуется для того, чтобы активизировались сердечно-сосудистая и иммунная системы.

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Все по теме:

Здоровье, Иммунитет.

Автор:

Телеграф
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