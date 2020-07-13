Невыносимая зубная боль: какие домашние средства могут "спасти" Вас

Эти простые домашние средства помогут Вам легко избавиться от зубной боли.

Зубная боль может быть крайне неприятной и раздражающей, но что делать, если попасть на прием к врачу в ближайшее время не получится? Обратите внимание: есть простые домашние средства, которые хорошо помогают облегчить дискомфорт.

Лед. Пульсирующая зубная боль часто возникает из-за воспаления. Если вы испытываете такую боль, знайте: пораженный участок на щеке полезно обработать холодным конвертом: лед помогает уменьшить кровообращение и отек, облегчает боль. Только не держите его прямо на коже, предварительно заверните в тонкое полотенце.

Зубная паста. Когда шейки зубов обнажаются, это делает их очень чувствительными к высоким и низким температурам, способным вызывать боль. Если у вас также есть эта проблема, нанесение немного фторсодержащей зубной пасты на зубные шейки, это может помочь. Фтор на короткое время образует защитное покрытие вокруг зуба, предотвращает передачу стимулов к нерву.

Эфирные масла. Масла гвоздики и чайного дерева обладают антибактериальным, противовоспалительным, обезболивающим действием. Просто нанесите немного масла на ватный тампон, затем на пораженный участок. Если есть гвоздика в доме, ее можно тщательно пожевать, но не глотать.

Соль. При зубной боли теплая вода с солью – самый простой физиологический раствор, который дезинфицирует и снимает напряжение в ткани. Для его приготовления добавьте полную чайную ложку соли в стакан воды.

Лук. Дает противовоспалительный эффект, что может помочь при зубной боли. Нарежьте мелкими кусочками, поместите в ткань и сделайте компресс, прижав к щеке на 15 минут. Если нет проблем со вкусом, кусочек лука можно медленно пожевать.