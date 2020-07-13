Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Невыносимая зубная боль: какие домашние средства могут "спасти" Вас

Невыносимая зубная боль: какие домашние средства могут "спасти" Вас
10:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: Twitter
Эти простые домашние средства помогут Вам легко избавиться от зубной боли.

Зубная боль может быть крайне неприятной и раздражающей, но что делать, если попасть на прием к врачу в ближайшее время не получится? Обратите внимание: есть простые домашние средства, которые хорошо помогают облегчить дискомфорт.

Лед. Пульсирующая зубная боль часто возникает из-за воспаления. Если вы испытываете такую боль, знайте: пораженный участок на щеке полезно обработать холодным конвертом: лед помогает уменьшить кровообращение и отек, облегчает боль. Только не держите его прямо на коже, предварительно заверните в тонкое полотенце.

Зубная паста. Когда шейки зубов обнажаются, это делает их очень чувствительными к высоким и низким температурам, способным вызывать боль. Если у вас также есть эта проблема, нанесение немного фторсодержащей зубной пасты на зубные шейки, это может помочь. Фтор на короткое время образует защитное покрытие вокруг зуба, предотвращает передачу стимулов к нерву.

Продукты, от которых нужно отказаться ради белоснежной улыбки

Эфирные масла. Масла гвоздики и чайного дерева обладают антибактериальным, противовоспалительным, обезболивающим действием. Просто нанесите немного масла на ватный тампон, затем на пораженный участок. Если есть гвоздика в доме, ее можно тщательно пожевать, но не глотать.

Соль. При зубной боли теплая вода с солью – самый простой физиологический раствор, который дезинфицирует и снимает напряжение в ткани. Для его приготовления добавьте полную чайную ложку соли в стакан воды.

Лук. Дает противовоспалительный эффект, что может помочь при зубной боли. Нарежьте мелкими кусочками, поместите в ткань и сделайте компресс, прижав к щеке на 15 минут. Если нет проблем со вкусом, кусочек лука можно медленно пожевать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боль, Советы, Зубы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
На военно-морской базе США горит десантный корабль (Видео)
На военно-морской базе США горит десантный корабль (Видео)
Ушла из жизни жена Джона Траволты
Ушла из жизни жена Джона Траволты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь