Любителям этого напитка не знакомо понятие "подкожный жир"

Согласно недавним исследованиям, у тех, кто часто употребляет этот напиток, процент подкожного жира оказался меньше.

Ученые выяснили, что существует связь между количеством выпитого кофе в день и уровнем подкожного жира у женщин. Оказалось, что любительницы кофе имеют самый низкий уровень подкожного жира.

Это подтвердили исследования ученых из Университета Англия Раскин.

Женщины в возрасте от 20 до 44 лет, выпивающие по две-три чашки кофе ежедневно имеют в среднем на 3,4% меньше подкожного жира, чем представительницы женского пола, которые совсем не употребляют кофе. Примечательно, что женщинам более старшего возраста (45-69 лет) до достижения аналогичного результата нужно выпивать не менее четырех чашек кофе в день.

Помимо подкожного жира кофе уменьшает и объем висцерального, который обычно накапливается в брюшной полости и негативно влияет на здоровье женщины.

У мужчин также прослеживался такой эффект, но в меньшей степени.