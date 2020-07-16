Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

По мнению диетолога Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны здоровью. Она рассказала, как есть такую пищу.
Врач-диетолог Ольга Григорян сообщила о том, что единого эталона питания для всех людей нет – рацион должен прежде всего учитывать индивидуальные параметры здоровья человека.
"Нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов", — заметила эксперт.
Диетолог подчеркнула, что организм должен получать с питанием белок, витамины, минералы, антиоксиданты. Помимо того, учитывается сезонность, и летом нужно сокращать потребление жирных блюд.
Если в целом рацион человека соответствует основополагающим здоровым критериям, умеренное присутствие фастфуда в нем не станет трагедией.
"Кола, чипсы, бургеры конечно, рисковые продукты. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда здоровью", — рассказала специалист.