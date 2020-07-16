Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

Правильное питание обязано состоять из белков, минералов и витаминов – это бесспорно. Однако иногда хочется и фустфуда – чипсов, бургеров, и запить все это каким-нибудь сладким напитком типа кока-колы

По мнению диетолога Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны здоровью. Она рассказала, как есть такую пищу.

Врач-диетолог Ольга Григорян сообщила о том, что единого эталона питания для всех людей нет – рацион должен прежде всего учитывать индивидуальные параметры здоровья человека.

"Нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов", — заметила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что организм должен получать с питанием белок, витамины, минералы, антиоксиданты. Помимо того, учитывается сезонность, и летом нужно сокращать потребление жирных блюд.

Если в целом рацион человека соответствует основополагающим здоровым критериям, умеренное присутствие фастфуда в нем не станет трагедией.

"Кола, чипсы, бургеры конечно, рисковые продукты. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда здоровью", — рассказала специалист.