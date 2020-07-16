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Как правильно загорать без вреда для здоровья

Как правильно загорать без вреда для здоровья
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com
Под лучами солнца в организме человека вырабатывается витамин D, который укрепляет кости, помогает усвоению минеральных веществ, улучшает иммунную систему. Но для этого не нужно часами лежать под солнцем.

Лето в самом разгаре. Украинцы пытаются больше времени проводить на солнце и наслаждаться теплой погодой. И это неудивительно, ведь благодаря солнцу в нашем организме вырабатывается так называемый "гормон счастья" и мы на подсознательном уровне стремимся получить дозу этого гормона как можно быстрее. Но мало кто задумывается о том, что кроме пользы, солнечные лучи несут в себе также определенную опасность.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич выяснили, сколько времени в день безопасно загорать и кому солнечные ванны не рекомендованы вообще.

"Для бактерицидного эффекта, для выработки витамина D (нужно – ред.) 10-15 минут в день солнечного облучения, – говорит врач-дерматолог и косметолог Татьяна Кобец. Все, что больше этого времени, однозначно будет вредить организму. – Как только вы получите загар, а кожа приобретет немного коричневатый оттенок, витамин D больше не будет вырабатываться".

Чрезмерное пребывание на солнце прежде всего влияет на состояние кожи – уменьшает количество коллагена, эластина и ускоряет старение. Для пациентов с пигментацией ультрафиолетовые ванны вообще не рекомендованы.

Также противопоказания к загару – прием определенных антибиотиков. Поэтому перед солнечными ваннами следует проконсультироваться с врачом. А такой популярный бронзовый загар является ничем иным, как защитной реакцией организма на ультрафиолетовое излучение.

Но самое страшное следствие солнца – меланома, болезнь, известная как рак кожи. Она достаточно агрессивна и быстро прогрессирует. Особенно это опасно для людей с очень светлой кожей.

"Есть четкие данные, что ультрафиолет вызывает мутации ДНК, изменения структуры клеток, и это приводит к развитию меланомы, – отмечает дерматоонколог и онкохирург Сергей Василенко. – У нас в среднем фототип 2-3, это значит, что мы светлокожие".

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Светлая кожа менее устойчива к ультрафиолету. Еще одно показание – родинки. Если вы любите загорать, то перед каждым пляжным сезоном следует посещать дерматолога, чтобы вовремя выявить меланому или предотвратить ее.

Вот несколько правил, соблюдение которых поможет сделать пребывание на солнце безопасным:

Принимать солнечные ванны нужно до 10.00 утра или после 16.00 – тогда солнце не такое агрессивное.

Следует обязательно использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты.

Не стоит забывать о солнцезащитных очках – глаза тоже чувствительны к солнцу.

Нужно пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

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Здоровье, Лето, Загар.

Автор:

Телеграф
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