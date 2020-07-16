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Аппендицит: основные симптомы и профилактика заболевания

Аппендицит: основные симптомы и профилактика заболевания
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram
Аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического вмешательства.

Как понять, что боль в животе означает появление аппендицита? Медики рассказали основные симптомы появления заболевания и меры профилактики.

Основные симптомы аппендицита:

  • первый симптом - это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;

  • пропал аппетит;

  • после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;

  • отек брюшной полости;

  • температура тела повысилась.

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Профилактика заболевания

Нужно включить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой: свежие овощи, бобовые, отруби, водоросли грибы и т.д. Также полезно употреблять зелень, которая способствует очищению кишечника, уничтожению болезнетворных бактерий и укреплению иммунитета.

Врачи рекомендуют не есть семечки и ягоды с маленькими косточками, чтобы не провоцировать патологические процессы в системе пищеварения.

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Симптомы, Аппендицит.

Автор:

Телеграф
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