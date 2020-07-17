Пробиотики и пребиотики. В чем разница и польза? - рассказал биолог Дмитрий Алексеев

Речь идет о том, чем отличаются пробиотики от пребиотиков, чем они полезны и в каких продуктах содержатся?

Есть люди, которые пробиотики путают с пребиотиками. Однако, на самом деле это не одно и то же, хотя и те и другие имеют жизненно важное значение для здоровья.

Выяснилось, что именно они помогают нашему организму улучшить функции переваривания пищи а еще укрепляют иммунную систему. Об этом рассказал биолог Дмитрий Алексеев.

Пробиотики и пребиотики являются симбиотами, которые непосредственно выделяют из пищи полезные вещества и помогают синтезировать витамины. Эти оба вещества также увеличивают количество полезных бактерий и дрожжей в кишечнике.

"Пробиотики – это бактерии, для которых было показано, что их применение помогает нашему телу (нашему здоровью).

Пребиотики — это полисахариды (пищевые волокна), которые являются питанием для микроорганизмов внутри нашего тела и соответствующим образом приносят нам также пользу." - объяснил Дмитрий Алексеев.

Кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев акцентирует внимание на том, что к выбору пробиотика стоит подходить максимально серьезно. По скольку в современном темпе жизни, стрессах и несбалансированном питании особое внимание необходимо уделить поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.

Специалист также уточнил, что при сбалансированном питании в организм человека поступают равномерно оба вещества. Самое главное, чтобы в ежедневном рационе было достаточное количество веществ, которые способствуют нормализации работы кишечника.

Отметим, что при правильном сочетании пробиотиков и пребиотиков организм человека будет получать сбалансированное количество питательных веществ и полезных живых микроорганизмов.