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Пробиотики и пребиотики. В чем разница и польза? - рассказал биолог Дмитрий Алексеев

Пробиотики и пребиотики. В чем разница и польза? - рассказал биолог Дмитрий Алексеев
12:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Речь идет о том, чем отличаются пробиотики от пребиотиков, чем они полезны и в каких продуктах содержатся?

Есть люди, которые пробиотики путают с пребиотиками. Однако, на самом деле это не одно и то же, хотя и те и другие имеют жизненно важное значение для здоровья.

Выяснилось, что именно они помогают нашему организму улучшить функции переваривания пищи а еще укрепляют иммунную систему. Об этом рассказал биолог Дмитрий Алексеев.

Пробиотики и пребиотики являются симбиотами, которые непосредственно выделяют из пищи полезные вещества и помогают синтезировать витамины. Эти оба вещества также увеличивают количество полезных бактерий и дрожжей в кишечнике.

"Пробиотики – это бактерии, для которых было показано, что их применение помогает нашему телу (нашему здоровью).  

Пребиотики — это полисахариды (пищевые волокна), которые являются питанием для микроорганизмов внутри нашего тела и соответствующим образом приносят нам также пользу." - объяснил Дмитрий Алексеев.

Кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев акцентирует внимание на том, что к выбору пробиотика стоит подходить максимально серьезно. По скольку в современном темпе жизни, стрессах и несбалансированном питании особое внимание необходимо уделить поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.

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Специалист также уточнил, что при сбалансированном питании в организм человека поступают равномерно оба вещества. Самое главное, чтобы в ежедневном рационе было достаточное количество веществ, которые способствуют нормализации работы кишечника.

Отметим, что при правильном сочетании пробиотиков и пребиотиков организм человека будет получать сбалансированное количество питательных веществ и полезных живых микроорганизмов.

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Все по теме:

Здоровье, Пребиотики, Здоровье кишечника, Прибиотики.

Автор:

Телеграф
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