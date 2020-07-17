Признаки дефицита витаминов: как пополнить запас необходимых микроэлементов

Большинство необходимых витаминов и микроэлементов мы получаем с едой. При дефиците определенных элементов могут возникать проблемы, связанные с пищеварением, заболеваниями кожи, состоянием костей, и даже с психологическим развитием. В этой статье мы расскажем, что важно учесть при приеме витаминов и узнаем о советах специалистов.

Постоянная сонливость, плохой аппетит, бессонница, повышенная раздражительность - эти сигналы свидетельствуют, что с организмом происходит что-то "не то". Однако из-за насыщенного ритма жизни мы не всегда обращаем на это внимание. Такое состояние может быть вызвано недостатком витаминов.

Есть и другие факторы. Так, частый недосып - ведь 24 часов для всего запланированного мало, неполноценное питание - на работе не всегда есть время нормально поесть, переутомление, частые стрессы - все это истощает, нарушает нормальный баланс витаминов и минералов в организме.

Среди причин дефицита витаминов стоит упомянуть и психоэмоциональную нагрузку, и ухудшение качества питьевой воды, и частый прием лекарственных препаратов.

Что важно учесть

Если вы планируете купить витамины, не забывайте, что курс их приема должен быть как минимум месяц. Через 30 дней перерыва можно повторить прием препарата. Поэтому практичнее и выгоднее сразу купить большую упаковку.

Также перед покупкой стоит обратиться за консультацией к врачу. Он поможет подобрать витамины не только по качественным, но и количественным содержанием компонентов.

Что советуют специалисты

Специалисты уверяют: для того, чтобы определить, есть ли потребность в витаминах, стоит обратить внимание на некоторые факторы:

Ухудшение зрения, кожа шелушится и пересыхает - это сигналы о недостатке витамина А.

Если организму не хватает витаминов группы В, ухудшается сон, вы будете чувствовать себя уставшими даже утром, могут быть разные нарушения пищеварения, плохой аппетит, а также частая смена настроения.

Синяки и раны долго заживают, десны кровоточат - в организме дефицит витамина С. Он регулирует общий тонус организма.

При недостатке витамина D ногти становятся хрупкими. Кроме того, его дефицит может вызвать даже серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Также он регулирует баланс кальция и фосфатов, а также отвечает за состояние костей, мышц, зубов.

При наличии данных симптомов специалисты советуют посетить врача, чтобы он провел обследование и назначил курс витаминов.

Для красоты и здоровья

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