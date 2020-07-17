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Признаки дефицита витаминов: как пополнить запас необходимых микроэлементов

Признаки дефицита витаминов: как пополнить запас необходимых микроэлементов
17:27 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Большинство необходимых витаминов и микроэлементов мы получаем с едой. При дефиците определенных элементов могут возникать проблемы, связанные с пищеварением, заболеваниями кожи, состоянием костей, и даже с психологическим развитием. В этой статье мы расскажем, что важно учесть при приеме витаминов и узнаем о советах специалистов.

Постоянная сонливость, плохой аппетит, бессонница, повышенная раздражительность - эти сигналы свидетельствуют, что с организмом происходит что-то "не то". Однако из-за насыщенного ритма жизни мы не всегда обращаем на это внимание. Такое состояние может быть вызвано недостатком витаминов.

Есть и другие факторы. Так, частый недосып - ведь 24 часов для всего запланированного мало, неполноценное питание - на работе не всегда есть время нормально поесть, переутомление, частые стрессы - все это истощает, нарушает нормальный баланс витаминов и минералов в организме.

Среди причин дефицита витаминов стоит упомянуть и психоэмоциональную нагрузку, и ухудшение качества питьевой воды, и частый прием лекарственных препаратов.

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Что важно учесть

Если вы планируете купить витамины, не забывайте, что курс их приема должен быть как минимум месяц. Через 30 дней перерыва можно повторить прием препарата. Поэтому практичнее и выгоднее сразу купить большую упаковку.

Также перед покупкой стоит обратиться за консультацией к врачу. Он поможет подобрать витамины не только по качественным, но и количественным содержанием компонентов.

Что советуют специалисты

Специалисты уверяют: для того, чтобы определить, есть ли потребность в витаминах, стоит обратить внимание на некоторые факторы:

  • Ухудшение зрения, кожа шелушится и пересыхает - это сигналы о недостатке витамина А.

  • Если организму не хватает витаминов группы В, ухудшается сон, вы будете чувствовать себя уставшими даже утром, могут быть разные нарушения пищеварения, плохой аппетит, а также частая смена настроения.

  • Синяки и раны долго заживают, десны кровоточат - в организме дефицит витамина С. Он регулирует общий тонус организма.

  • При недостатке витамина D ногти становятся хрупкими. Кроме того, его дефицит может вызвать даже серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Также он регулирует баланс кальция и фосфатов, а также отвечает за состояние костей, мышц, зубов.

При наличии данных симптомов специалисты советуют посетить врача, чтобы он провел обследование и назначил курс витаминов.

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Для красоты и здоровья

Сегодня особой популярностью пользуются специальные приветствии комплексы для женщин. Они помогают улучшить состояние волос, ногтей, кожи. Уже через несколько недель приема вы увидите изменения. А для достижения желаемого результата такие препараты следует использовать в комплексе с косметическими средствами.

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Витамины, Дефицит, Признаки.

Автор:

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