Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак

Топ-3 очень популярных продукта на завтрак, которые не стоит часто есть утром, если вы не хотите себе навредить.

Первый в нашем списке популярных вредных продуктов - бекон. А точнее, яичница с беконом. Чаще всего это блюдо жарят на масле, поэтому оно получается достаточно жирным. А это уже само по себе плохо для завтрака, ведь тяжелая пища трудно усваивается натощак. Также обычно яичницу подают с хлебом. Получается, что в первый же прием пищи мы съедаем множество пустых калорий, в которых практически нет никаких полезных веществ. Это может негативно отразиться на состоянии волос, кожи, спровоцировать появление лишних сантиметров и даже ухудшить состояние здоровья.

Следующий пункт - готовые сухие завтраки. Нет ничего плохого в натуральной граноле или злаковых хлопьях, но большинство завтраков, которые продаются якобы для детей, являются скорее десертом, чем здоровой пищей. В них содержится множество подсластителей, добавок и ароматизаторов. И весь этот "букет" тоже не годится для первого приема пищи. Также не стоит есть такие завтраки каждый день, чтобы не навредить своему организму.

И третий пункт - выпечка. Иногда так хочется слопать булочку за чашечкой утреннего кофе! И в этом нет ничего плохого, если только вы не позволяете себе такие лакомства каждое утро. Если регулярно завтракать сдобным тестом, можно заработать гастрит, язву желудка и практически гарантировано набрать пару-тройку лишних килограмм.

Что же можно есть на завтрак? Идеальные варианты: злаки, овощи, фрукты, натуральный хлеб. Также полезны различные блюда из рыбы, курицы и говядины. Разумеется, не жареные.