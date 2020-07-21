Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
На западе грозы, на востоке и юге жара: прогноз погоды на 21 июля
На западе грозы, на востоке и юге жара: прогноз погоды на 21 июля
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают

Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com
Механизм работы нашего тела таков, что на усвоение соленой воды потребуется еще больше жидкости. Баланс будет не в нашу пользу.

Морскую воду нельзя пить, потому что жидкость не будет всасываться, а организм будет обезвоживается. Из-за этих процессов в организме человека может возникнуть диарея.

Отметим, что в морской воде содержится большого количества соли, при этом делая ее очень концентрированной. Такой раствор жидкости называется гипертоническим или гиперосмолярным.

Морская вода и кишечник

В результате, при попадании в кишечник такого раствора происходит не совсем обычный процесс. Морская вода в таком случае не всасывается, а наоборот – из плазмы крови и межклеточной жидкости поступает в просвет кишечника.

Почему нельзя пить морскую воду

В дальнейшем если же продолжать употреблять морскую воду, то это приведет к обезвоживанию, а не к утоления жажды. Таким образом, если в просвете кишки будут скапливаться избыточные нерастворенные вещества (соли, электролиты и др.), то это непосредственно приводит к повышению осмотического давления в кишке, что вызывает наполнение кишечника водой.

Морская вода также проходит через почки, что оказывают влияние на возможность образования кристаллов соли в почках при длительном употреблении морской воды. Медики подчеркивают, что в морской воде, как и в водоемах, содержится огромное количество живых организмов, в том числе бактерий, которые приводят к развитию опасных заболеваний.

Что произойдет с организмом, если есть мороженое

При чем тут непереносимость лактозы

Также похожие процессы происходит при непереносимости лактози. Потому как не происходит расщепление лактозы и всасывания ее в кровь, то она просто накапливается в просвете кишечника.

Эти молекулы создают выраженный осмотический эффект и тянут воду в просвет кишечника. Таким образом уровень жидкости в кишечнике повышается, и мы получаем диарею.

Стоит отметить, что такой механизм работает в любой среде, а не только в кишечнике. Природа сама пытается выровнять уровни концентраций веществ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Море, Морская вода.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
02 Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой
03 "Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
04 Президент назначил Пристайко послом Украины в Британии уволив Галибаренко
05 Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Болгарии продолжаются протесты: люди требуют отставки правительства
В Болгарии продолжаются протесты
Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Доллар и евро продолжают дорожать: свежий курс валют на 21 июля
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 21 июля
Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке
Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь