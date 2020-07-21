Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают

Механизм работы нашего тела таков, что на усвоение соленой воды потребуется еще больше жидкости. Баланс будет не в нашу пользу.

Морскую воду нельзя пить, потому что жидкость не будет всасываться, а организм будет обезвоживается. Из-за этих процессов в организме человека может возникнуть диарея.

Отметим, что в морской воде содержится большого количества соли, при этом делая ее очень концентрированной. Такой раствор жидкости называется гипертоническим или гиперосмолярным.

Морская вода и кишечник

В результате, при попадании в кишечник такого раствора происходит не совсем обычный процесс. Морская вода в таком случае не всасывается, а наоборот – из плазмы крови и межклеточной жидкости поступает в просвет кишечника.

В дальнейшем если же продолжать употреблять морскую воду, то это приведет к обезвоживанию, а не к утоления жажды. Таким образом, если в просвете кишки будут скапливаться избыточные нерастворенные вещества (соли, электролиты и др.), то это непосредственно приводит к повышению осмотического давления в кишке, что вызывает наполнение кишечника водой.

Морская вода также проходит через почки, что оказывают влияние на возможность образования кристаллов соли в почках при длительном употреблении морской воды. Медики подчеркивают, что в морской воде, как и в водоемах, содержится огромное количество живых организмов, в том числе бактерий, которые приводят к развитию опасных заболеваний.

При чем тут непереносимость лактозы

Также похожие процессы происходит при непереносимости лактози. Потому как не происходит расщепление лактозы и всасывания ее в кровь, то она просто накапливается в просвете кишечника.

Эти молекулы создают выраженный осмотический эффект и тянут воду в просвет кишечника. Таким образом уровень жидкости в кишечнике повышается, и мы получаем диарею.

Стоит отметить, что такой механизм работает в любой среде, а не только в кишечнике. Природа сама пытается выровнять уровни концентраций веществ.