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Ночной жор: что происходит с телом, когда вы едите на ночь

Ночной жор: что происходит с телом, когда вы едите на ночь
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com
Многие популярные диеты пропагандируют одну простую истину: не есть после 18:00. Это правило не универсально, но учеными действительно доказано, что именно переедание в ночные часы ведет к существенному набору проблем со здоровьем.

Ни для кого не секрет, что есть ночью вредно. Мы решили рассказать, чем грозит "ночной жор".

Набор веса

Еда в вечернее и ночное время способствует набору лишних килограммов. Во время сна организм расщепляет жировые отложения. В случае, если ночью в организме будет присутствовать пищи, этот процесс замедлится. Кроме того, будут накапливаться новые килограммы, так как желудок не сможет переваривать пищу в полной мере.

Отсутствие восстановления

Во время сна организм восстанавливается. Днем этому процессу мешают пища и стрессы. Соответственно, если в ночное время в желудке будет еда, восстановительные процессы заблокируются. В таком случае на утро вы будете ощущать вялость и плохое самочувствия.

Нарушение сна

Ужин в позднее время суток снижает выработку гормона сна - мелатонина. Из-за этого может появиться бессонница, вас станут мучить кошмары, и вы начнете просыпаться по каждому шороху.

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Конечно, если есть на ночь редко, например, по праздникам, особого вреда организму не будет. Но если делать это регулярно, то в скором времени можно ощутить постоянный упадок сил, быстрый набор веса, обострение различных болезней и даже депрессию. Поэтому старайтесь есть не позже восьми часов вечера, чтобы давать организму возможность восстановиться.

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Питание, Продукты, Вред.

Автор:

Телеграф
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