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Колбасные изделия: в чем их главный вред

Колбасные изделия: в чем их главный вред
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Диетологи рассказали о негативном влиянии на организм человека колбасных изделий, сосисок и сарделек, вплоть до онкологических заболеваний.

Состав этих продуктов раздражает слизистую желудка, со временем нарушает его работу и может спровоцировать онкологические заболевания.

"Подобна пища – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему , потому не подходит для людей с имеющимися кардиологическими недугами, а также для пациентов в возрасте.

Любые колбасные изделия, сосиски, сардельки категорически не рекомендуются тем, кто страдает лишним весом. Они просто напичканы жирами", — предупреждают диетологи.

Колбасные изделия, как и любое переработанное мясо содержат нитрозамины. Они непосредственно разрушают защитную оболочку мозга, а также могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.

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"Если вы любите бутерброды либо просто не находите времени на иной завтрак, приготовьте сами диетическое мясо или рыбу. Есть множество очень простых рецептов, которые не потребуют усилий и много времени", — посоветовала эксперт.

Напомним, морковь - известный нам овощ, польза которого не оспаривается. Морковь полезна для зрения, нормального пищеварения, хорошего иммунитета. 

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Здоровье, Продукты питания, Вредные продукты.

Автор:

Телеграф
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