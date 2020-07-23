Колбасные изделия: в чем их главный вред

Диетологи рассказали о негативном влиянии на организм человека колбасных изделий, сосисок и сарделек, вплоть до онкологических заболеваний.

Состав этих продуктов раздражает слизистую желудка, со временем нарушает его работу и может спровоцировать онкологические заболевания.

"Подобна пища – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему , потому не подходит для людей с имеющимися кардиологическими недугами, а также для пациентов в возрасте.

Любые колбасные изделия, сосиски, сардельки категорически не рекомендуются тем, кто страдает лишним весом. Они просто напичканы жирами", — предупреждают диетологи.

Колбасные изделия, как и любое переработанное мясо содержат нитрозамины. Они непосредственно разрушают защитную оболочку мозга, а также могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.

"Если вы любите бутерброды либо просто не находите времени на иной завтрак, приготовьте сами диетическое мясо или рыбу. Есть множество очень простых рецептов, которые не потребуют усилий и много времени", — посоветовала эксперт.

Напомним, морковь - известный нам овощ, польза которого не оспаривается. Морковь полезна для зрения, нормального пищеварения, хорошего иммунитета.