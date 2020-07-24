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Маленькая, да удаленькая: полезные свойства брюссельской капусты

Маленькая, да удаленькая: полезные свойства брюссельской капусты
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ученье рассказали, чем так полезна брюссельская капуста и почему ее стоит добавить в рацион.

Рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм в достаточном количестве получал ценные вещества и микроэлементы. Брюссельскую капусту желательно почаще включать в свое меню, потому что она защищает организм от развития многих заболеваний. В чем же ее польза?

В первую очередь, этот вид капусты богат на белки, диетическое волокно, рибофлавин, тиамин, калий, кальций, магний и фосфор. Брюссельская капуста является отличным источник витаминов А и С, что делает ее одним из самых ценных продуктов.

Употребление данного овоща способствует хорошему пищеварению и уменьшению проявления изжоги. Каждые 100 грамм брюссельской капусты содержат 3,8 грамм клетчатки, что помогает предотвратить запоры.

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Полезные свойства этого вида капусты отражаются и на здоровье сосудов. В частности, включив этот дар природы в свой рацион, можно защитить организм от отложений холестерина на стенках артерий. Наиболее полезно для сердца кушать овощ без добавления масла, сыра и приправ.

Брюссельская капуста богата лютеином. Именно это вещество повышает остроту зрения и препятствует повреждениям клетчатки, которые возникают с возрастом. А содержащийся в овоще мощный антиоксидант бета-каротин, увеличивает объем легких, снижая тем самым риск развития вирусных инфекций.

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Все по теме:

Питание, Капуста, Рацион, Брюссельская капуста.

Автор:

Телеграф
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