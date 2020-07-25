Уход за кожей лица летом: главные правила

Летом возникает необходимость пересмотреть свой собственный уход за кожей лица, так как в данную пору года высокая температура воздуха.
Все эти факторы могут вызывать расширение пор, обезвоженность кожи, солнечные ожоги и прочие проблемы. Поэтому обязательно не стоит забывать про потребность в уходе за своей кожей лица.
Во-первых, кожа нуждается в регулярной очистке. Отметим, что очищать кожу необходимо утром и вечером. Если же не находится возможности умыться, то можно воспользоватся влажными салфетками либо минеральной водой.
Обладатели сухой кожи в летний период могут использовать легкие эмульсии и флюиды. А обладатели жирной - гели либо легкие эмульсии с матирующим эффектом.
Также рекомендуется, чтобы летний крем содержал не только увлажняющие вещества, но и необходимые антиоксиданты.
Не стоит забывать про пилинги, их рекомендуется делать регулярно. А обладателям чувствительной кожи лучше включить в свой уход антикуперозные средства.
Стоит отметить, что очень хорошо на кожу влияют маски с глиной, так как они непосредственно способствуют очищению и уменьшению пор. Если кожа проблемная - лучше всего приобрести противовоспалительную маску.