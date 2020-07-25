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Уход за кожей лица летом: главные правила

Уход за кожей лица летом: главные правила
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Многие люди не понимают этого, но погода на самом деле сильно влияет на нашу красоту и, конечно, режим ухода за кожей лица летом должен измениться.

Летом возникает необходимость пересмотреть свой собственный уход за кожей лица, так как в данную пору года высокая температура воздуха.

Все эти факторы могут вызывать расширение пор, обезвоженность кожи, солнечные ожоги и прочие проблемы. Поэтому обязательно не стоит забывать про потребность в уходе за своей кожей лица.

Во-первых, кожа нуждается в регулярной очистке. Отметим, что очищать кожу необходимо утром и вечером. Если же не находится возможности умыться, то можно воспользоватся влажными салфетками либо минеральной водой.

Обладатели сухой кожи в летний период могут использовать легкие эмульсии и флюиды. А обладатели жирной - гели либо легкие эмульсии с матирующим эффектом.

Также рекомендуется, чтобы летний крем содержал не только увлажняющие вещества, но и необходимые антиоксиданты.

Сигналы организма, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Не стоит забывать про пилинги, их рекомендуется делать регулярно. А обладателям чувствительной кожи лучше включить в свой уход антикуперозные средства.

Стоит отметить, что очень хорошо на кожу влияют маски с глиной, так как они непосредственно способствуют очищению и уменьшению пор. Если кожа проблемная - лучше всего приобрести противовоспалительную маску.

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Все по теме:

Здоровье, Лето, Уход за кожей.

Автор:

Телеграф
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