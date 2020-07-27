Диетолог раскрыла опасность употребления в пищу хлеба с плесенью

Заплесневевший продукт очень опасен. Плесневые грибы продуцируют вещества, которые могут оказывать острое токсическое или канцерогенное действие.

Употребление в пищу продукта, на котором уже поселились грибки, может привести к серьезным заболеваниям.

Специалисты Роскачества рассказали на своем официальном сайте, как правильно хранить хлеб, чтобы на нем длительное время не появлялась плесень.

Эксперты напомнили, что плесень очень быстро появляется на продукте, если он негерметично упакован, и в него попадает влага. Соответственно, для того, чтобы хлеб дольше сохранял свою свежесть и пригодность в пищу, рекомендуют держать его вдали от сырых и теплых мест.

Следует обращать внимание, чтобы хлебница находилась как можно дальше от плиты, холодильника и окон, а также чтобы на нее не попадали солнечные лучи.

Доказано, что заплесневевшие продукты могут представлять серьезную угрозу для ослабленной иммунной системы человека. Они могут вызвать такие заболевания, как аспергиллез, бронхиальная астма, а также развитие перекрестной аллергии на ряд продуктов.

Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень. Самой опасной считается желтая плесень, которая продуцирует сильнейший микотоксин – афлатоксин. Он способен вызвать поражения организма, кроме того, сам гриб, попадая в организм, вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти.

Черная гниль продуцирует алкалоид фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, обладает гемолитическим и антигенным действием и выраженными аллергенными свойствами, вызывает аспергиллез.