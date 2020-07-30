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Покушай жиденького: так ли полезны супы, как говорят нам бабушки

Покушай жиденького: так ли полезны супы, как говорят нам бабушки
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Мамы и бабушки всегда твердят, мол, для здоровья очень важно "покушать чего-нибудь жиденького". Супчик - это же так хорошо для желудка! Мы никогда в этом особенно не сомневались, но вопрос - что говорит по этому поводу наука? Суп - это хорошо или нет?

В каждом отдельном регионе имеются собственные пищевые традиции. Медицинский специалист считает, что людям не нужно отказываться от привычного рациона питания. Дело в том, что первые блюда способны в значительной мере улучшить пищеварительный процесс благодаря огромному количеству полезных веществ.

При этом необходимо знать, что бульон следует варить, используя мясо без содержания жира, или использовать для приготовления овощную основу, если имеется обострение болезней ЖКТ.

Также, нет ничего плохого в привычке запивать продукты питания какими-либо продуктами вроде компота.

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Это не может оказать громадного воздействия на процедуру пищеварения. При присутствии болезней органов пищеварения, особенно в случае обострения, крайне нежелательно употреблять алкогольные напитки, даже в маленьких объемах. Они увеличивают секрецию в желудке, а это только ускоряет действие заболевания.

Имеются некоторые минусы таких блюд. Например, во время пищи жидкость может разбавлять желудочный сок, что негативно влияет на пищеварение. Тепловая обработка уменьшает объем питательных веществ в еде, при больших температурах витамины погибают.

Ранее мы писали о том, какие продукты вредны для пищеварения? Топ-5 вкусностей.

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Все по теме:

Компот, Свойства, Польза, Суп.

Автор:

Телеграф
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