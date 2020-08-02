Антидепрессант, омолаживающее средство и многое другое: как можно применить листья малины

В составе малиновых листьев много антиоксидантов, поэтому они омолаживают организм. В целом употребление малиновых листьев избавляет от токсинов.

Лист малины поможет при простуде и вирусных заболеваниях дыхательных путей: в нем много витамина С. Хорошо снимает тошноту настой листьев при отравлении, полезен при сахарном диабете, укрепляет иммунитет.

1. Для приготовление витаминного чая возьмите в равных пропорциях сухой лист малины и смородины, горсть плодов шиповника. Залейте их 400 мл воды и настаивайте 45 минут. Такой чай улучшает зрение, стимулирует работу мозга, выступает профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Малиновый лист можно заваривать в свежем виде: залейте горсть листьев кипятком и настаивайте 45 минут. Положите мед по вкусу и пейте в первой половине дня. Если добавить в напиток ягоды облепихи, получите настоящий антидепрессант.

3. Чтобы сделать тоник для кожи, залейте стаканом кипятка 2 пригоршни свежих листьев и настаивайте, пока вода не остынет. Таким средством можно протирать лицо утром и вечером: он осветлит кожу, подсушит прыщики.

4. Приготовьте малиновые кубики льда для лица. Заваривайте листья малины как чай, настаивайте до остывания, а после разливайте по формочкам. Они прекрасно тонизируют кожу, омолаживая ее и осветляют.

Малиновые листья противопоказаны при беременности, язве, гастрите с повышенной кислотностью, астме, подагре, болезнях почек.