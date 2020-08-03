Жуйте на здоровье: какую пользу несет жевательная резинка

Диетологи выяснили, что получает организм, когда жуешь жевательную резинку.

Доказано, что эффект жевания помогает бороться с лишним весом. Об этом диетолог Антонина Стародубова.

Специалист отмечает: при регулярном жевании у человека снижается аппетит, он меньше перекусывает. Мятная резинка изменяет вкусовое восприятие – после нее некоторые продукты становятся неприятными на вкус. Кроме того, регулярные жевательные движения помогают стабилизировать эмоциональный фон и снижают стресс.

По словам эксперта, процесс жевания активизирует выделение слюны, которая «смывает» остатки еды в ротовой полости и не дает размножаться бактериям. Это освежает дыхание, предотвращает возникновение кариеса. Исследования также подтвердили, что жевание дополнительно стимулирует краткосрочную память.

Однако диетолог не рекомендует злоупотреблять жевательной резинкой: это нарушает артикуляцию, «изнашивает» пломбы, коронки, мосты, виниры, импланты, перенапряжение жевательных мышц чревато головными болями. Содержащийся в сладкой резинке сахар — одна из причин развития кариеса, а сахарные спирты в мятных резинках послабляют стул.

Чтобы не навредить здоровью, выбирайте жевательную резинку без сахара, жуйте не более 30 мин в день и не более 10-20 минут подряд.