Аллергикам на заметку: этот чай Ваш самый верный товарищ

Японские ученые пришли к выводу, что зеленый чай очень полезен при аллергии.

Ученые из Университета Синсю в Японии провели исследование, по результатам которого доказали, что зеленый чай полезен при аллергии. Как выяснилось, данный напиток положительно влияет на состав микробиома кишечника.

Научная работа продолжалась длительное время. Главной задачей ученых было выяснить, каким образом зеленый чай влияет на кишечный микробиом.

Оказалось, что напиток воздействует на особый вид бактерий, связанных с аллергическими реакциями иммунной системы. В ходе дополнительных исследований удалось создать определенные микроорганизмы. Культировались они при помощи зеленого чая, после чего их ввели в организм добровольцев.

Спустя время у участников эксперимента наблюдалось угнетение реакции на пищевые виды аллергии. В настоящее время ученые продолжают научную работу.