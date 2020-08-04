Одно из лучших естественных средств: лимон поможет снизить высокое давление

Употребление лимонов может быть очень хорошим способом добиться снижения высокого давления и избежать его опасных последствий.

Высокое артериальное давление может длительное время оставаться скрытным, не вызывая ярких симптомов, обращающих на себя обеспокоенное внимание. При этом оно может повреждать стенки артерии, которые из-за постоянной нагрузки становятся жестче и утрачивают способность расширяться, чтобы вмещать больше крови. Такое состояние повышает вероятность патологий жизненно важных органов, включая сердце и мозг, кровоток к которым сокращается. Это грозит возникновением сердечного приступа или инсульта.

"Принятие мер по снижению артериального давления, предотвращает риск этих необратимых нарушений. К счастью, снизить его возможно за счет простых изменений – например, в рационе. Одним из лучших естественных средств, нормализующих давление, являются доступные фрукты – лимоны", - рассказали специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Эксперты ссылаются на результаты исследования, проводившегося в Японии с участием женщин (опубликованы в Journal of Nutrition and Metabolism). Согласно этим данным, участницы, употреблявшие лимоны ежедневно, имели более низкое кровяное давление, чем те, кто не делал этого.

По словам британских медиков, лимоны соединяют в себе такие вещества, как флавоноиды, витамин С и пектин – благодаря их комплексному действию улучшается состояние сосудистой системы, уменьшается вероятность развития сердечных заболеваний. Это подтвердили результаты обзора 14 исследований, вобравшие данные 344 488 человек.

Специалисты рекомендуют употреблять лимоны для оздоровления сердечно-сосудистой системы, защиты от гипертонии и атеросклероза. Одновременно с этим они подчеркивают важность строго умеренного потребления соли и насыщенных жиров, поддержания умеренной физической активности на уровне минимум 150 минут в неделю.