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Одно из лучших естественных средств: лимон поможет снизить высокое давление

Одно из лучших естественных средств: лимон поможет снизить высокое давление
10:10 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pexels.com
Употребление лимонов может быть очень хорошим способом добиться снижения высокого давления и избежать его опасных последствий.

Высокое артериальное давление может длительное время оставаться скрытным, не вызывая ярких симптомов, обращающих на себя обеспокоенное внимание. При этом оно может повреждать стенки артерии, которые из-за постоянной нагрузки становятся жестче и утрачивают способность расширяться, чтобы вмещать больше крови. Такое состояние повышает вероятность патологий жизненно важных органов, включая сердце и мозг, кровоток к которым сокращается. Это грозит возникновением сердечного приступа или инсульта.

"Принятие мер по снижению артериального давления, предотвращает риск этих необратимых нарушений. К счастью, снизить его возможно за счет простых изменений – например, в рационе. Одним из лучших естественных средств, нормализующих давление, являются доступные фрукты – лимоны", - рассказали специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Эксперты ссылаются на результаты исследования, проводившегося в Японии с участием женщин (опубликованы в Journal of Nutrition and Metabolism). Согласно этим данным, участницы, употреблявшие лимоны ежедневно, имели более низкое кровяное давление, чем те, кто не делал этого.

По словам британских медиков, лимоны соединяют в себе такие вещества, как флавоноиды, витамин С и пектин – благодаря их комплексному действию улучшается состояние сосудистой системы, уменьшается вероятность развития сердечных заболеваний. Это подтвердили результаты обзора 14 исследований, вобравшие данные 344 488 человек.

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Специалисты рекомендуют употреблять лимоны для оздоровления сердечно-сосудистой системы, защиты от гипертонии и атеросклероза. Одновременно с этим они подчеркивают важность строго умеренного потребления соли и насыщенных жиров, поддержания умеренной физической активности на уровне минимум 150 минут в неделю.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Давление, Лимон.

Автор:

Телеграф
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