За эти продукты в ежедневном меню щитовидка скажет вам "спасибо"

Щитовидная железа - хоть и маленький, но очень важный внутренний орган, отвечающий за производство гормонов. Если же он не получает необходимого количества полезных веществ, то происходит нарушение его работы и развивается гормональный дисбаланс.

Самые популярные заболевания щитовидки - гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов) и гипертиреоз (чрезмерное производство гормонов).

Чтобы предупредить то или иное заболевание щитовидной железы, нужно обогатить рацион питания йодом и другими питательными веществами, витаминами и минералами.

Медики подсказали, какие продукт оказывают максимум пользы щитовидной железе:

Морепродукты - в них содержится много Омега-3 и йода, так что желательно не реже трех раз в неделю есть что-нибудь из этой категории.

Морская капуста - один из самых насыщенных йодом продуктов, поэтому без нее не обойтись.

Свежие овощи, фрукты и ягоды - болгарский перец, томаты, огурцы, баклажаны, персики, яблоки, груши, абрикосы, малина, вишня, клюква, земляника наиболее полезны для щитовидной железы и ее работы.

Орехи - грецкий орех, миндаль, кешью могут стать полноценным перекусом, оказывающим пользу здоровью.

Растительные масла - кукурузное, оливковое, кунжутное и ореховое считаются необыкновенно полезными.

Бобовые и зерновые - особенно полезны: овсянка, лен, фасоль, горох, кукуруза, гречка, рис, ячмень, пшеница.

Продукты из этого списка необязательно съедать все и за один день. Главное, чтобы хотя бы один источник йод присутствовал в ежедневном меню.