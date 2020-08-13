Ягоды полезны не всем: кому лучше отказаться от их употребления

Врачи-диетологи рассказали, кому не рекомендуется есть много ягод.

Диетологи считают, что ягоды с большой осторожностью стоит давать детям и подросткам, поскольку они могут вызвать аллергические реакции. Также их не стоит есть в качестве отдельного блюда людям с лишним весом, так как кислота и послевкусие плодов могут вызвать аппетит.

Врачи также посоветовали не покупать ягоды, которые продаются на трассе или у дорог, так как неизвестно, где и когда они были собраны.

Специалисты отмечают, что лучше всего есть свежие ягоды после основного приема пищи. Еще она посоветовала замораживать ягоды, а не варить из них варенье, поскольку "там есть лишь сахар и ни одного живого витамина".

Диетологи также напоминают, что следует тщательно мыть ягоды.