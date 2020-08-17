Это влияет на здоровье сна: какую мелодию выбрать для будильника

Новое исследование доказало: звук будильника существенно влияет на то, как человек чувствует себя утром.

Может показаться, громкий и тревожный сигнал повышает бдительность, концентрацию внимания. Но это не так, пишет MedicalNewsToday.

Ученые работали с пятьюдесятью участниками. Они взяли за основу такой показатель, как инерция сна. Это промежуточное состояние между просмотром сновидений и бодрствованием: человек хотел бы вернуться ко сну, обессилен, но понимает, что должен пробудиться.

Чем дольше и интенсивнее состояние инерции сна при первом пробуждении, тем более интенсивным становится утреннее чувство дискомфорта и растерянности.

Ученые узнали, какой тип звуков будильника выбирают участники и насколько бодрыми или сонными они чувствуют себя по утрам. Оказалось, люди, предпочитавшие мелодичные, приятные будильники, в ранние часы чувствовали себя более собранными и работоспособными. Если звуки будильника оказывались резкими, прерывистыми, участники эксперимента были разбитыми, несобранными, дезориентированными.

Исследование особенно актуально для тех, кто работает в экстремальных ситуациях: врачей, пилотов, спасателей, полицейских.

Даже астронавты НАСА говорят, что инерция сна сильно влияет на их результативность на МКС.

"Мы думаем, резкий звук нарушает мозговую деятельность при пробуждении, в то время как более мелодичный помогает плавно переходить в активное состояние, — отмечают авторы исследования. — Мы продолжим изучать связь между звуками будильника и самочувствием человека".