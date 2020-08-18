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Шалят нервишки - погрызите кешью: орех помогает нервной системе

Шалят нервишки - погрызите кешью: орех помогает нервной системе
16:59 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pexels.com
Медики определили, что в скорлупе индийского ореха кешью находятся вещества, которые восстанавливают поврежденные нервы человека.

Согласно результатам нового исследования ученых из медицинского центра Университет Вандербильда, скорлупа ореха кешью может помочь в лечении рассеянного склероза и связанных с этим заболеваний центральной нервной системы.

Специалисты обнаружили, что химическое соединение в этой скорлупе способствует восстановлению миелина, — вещества, которое формирует защитную оболочку нервных волокон.

Разрушение миелина в организме человека может приводить к различным видам склероза и заболеваниям центральной нервной системы.

"Мы рассматриваем это как захватывающее открытие, предлагающее новое направление в поисках методов лечения, направленных на коррекцию разрушительного воздействия рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний", — заявляют авторы работы.

Вещество в скорлупе кешью называется анакардовой кислотой, и ученые предполагают, что именно оно способствует восстановлению миелина.

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Исследователи протестировали влияние скорлупы кешью в экспериментах с непосредственным внедрением активного вещества в клетки крыс, а также обработкой организма животных этим соединением.

Оказалось, что во всех случаях вещество показало увеличение уровня миелина и снижение паралича нервной системы.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Орехи, Кешью.

Автор:

Телеграф
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