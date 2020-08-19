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Как правильно ухаживать за седыми волосами: полезные советы

Как правильно ухаживать за седыми волосами: полезные советы
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com
Седые волосы не содержат в своей структуре меланин, отвечающий за цвет. Именно поэтому они сухие и жесткие. Меняется структура волос, они становятся волнистыми и неравномерными по толщине по всей длине.

Волосы, утратившие пигмент, самые чувствительные, требуют тщательного ухода.

Шампунь с фиолетовым оттенком

Шампуни фиолетового, синего цветов отлично нейтрализуют желтый оттенок, который волосы могут приобрести под влиянием ультрафиолета, хлора, дыма. Такие средства "оживляют" волосы, окрашивая их в приятные платиновые тона.

Лимонные ополаскивания

Седовласые красавицы утверждают: регулярное полоскание шевелюры водой с лимоном делает волосы блестящими, сводит к минимуму обесцвечивание. Лучше приготовить такой ополаскиватель своими руками: на два стакана воды - сок одного лимончика.

Отказ от восков, помад

Эти косметические средства утяжеляют волосы, "крадут" объем, делают прическу неопрятной. Рекомендуется пользоваться моделирующим спреем - тогда волосы будут иметь здоровый блеск и не выглядеть жирными.

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Колорирование

Обладательницам седых волос, решивших прибегнуть к популярной бьюти-процедуре колорирования, стоит выбирать тона, дополняющие их натуральный цвет: серебристые, белые, различные вариации серого. Контрастные оттенки - бежевый, коричневый, зеленый - "размывают" гармоничный образ, лишают лоска.

Румяна в помощь

Несмотря на ряд положительных моментов, у седины есть и очевидный недостаток - на фоне серых волос кожа также выглядит тусклой, бледной. Чтобы "оживить" цвет лица, рекомендуется наносить румяна розового, персикового, сливового тонов.

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Короткая стрижка

Любительницы пепельных волос должны помнить правило: чем короче стрижка, тем лучше. Длинные седые волосы требуют тщательного ухода и немалых вложений: потребуются специальные кондиционеры, маски, различные питательные средства. Потому дамам с таким оттенком лучше выбирать многослойные стрижки - это сделает прическу более объемной и текстурированной.

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Все по теме:

Красота, Волосы, Уход, Седые волосы.

Автор:

Телеграф
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